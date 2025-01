“Primer Plano” de Chilevisión: Éxito en la farándula y panelistas con personalidades fuertes en la mira

El programa de farándula “Primer Plano” ha alcanzado un notable éxito en su nueva temporada, bajo la conducción de Julio César Rodríguez, logrando superar a su competencia en el ámbito televisivo. Este espacio, que ya cuenta con seis capítulos emitidos en Chilevisión, ha captado la atención del público gracias a su formato y a la dinámica entre sus panelistas.

Panelistas destacados

Entre los panelistas que forman parte de “Primer Plano” se encuentran Paty Maldonado, Pamela Jiles y Cecilia Gutiérrez, quienes son reconocidas por sus fuertes personalidades. A pesar de sus diferencias, han logrado establecer un acuerdo para evitar conflictos durante esta temporada. En el programa “Oh! Diosas”, Cecilia Gutiérrez expresó que se siente cómoda en esta nueva versión del programa, lo que refleja un ambiente de trabajo colaborativo.

Dinámica del programa

Durante una conversación, Pamela Díaz preguntó a Cecilia Gutiérrez sobre la relación con sus compañeros de trabajo. Gutiérrez comentó que, en general, es poco probable que surjan discusiones, ya que el equipo está “súper pauteado” en cuanto a que la polémica no debe centrarse en ellos mismos. Ella enfatizó que “una premisa del programa es ‘la noticia no somos nosotros, nosotros traemos la noticia’”. Esta declaración subraya el enfoque del programa en presentar noticias y no en generar controversias personales entre los panelistas.

Posibilidad de conflictos

Sin embargo, Cecilia Gutiérrez también reconoció que, aunque se intenta mantener la armonía, es posible que surjan desacuerdos. “Obviamente se puede dar en algún momento, que uno no está de acuerdo con lo que dice el otro”, afirmó. En este sentido, Pamela Díaz añadió que es probable que los conflictos se presenten en “Primer Plano” en algún momento, aunque no se pueda prever cuándo sucederá. Ella destacó que todos los panelistas son personalidades fuertes y que, aunque los desacuerdos son inevitables, es fundamental “aprender a no tomárselo personal”.