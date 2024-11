Gala Caldirola revela su desconfianza tras tensa discusión con Sergio Rojas: ‘No me voy a fiar’

Durante los recientes episodios de “Palabra de Honor”, Gala Caldirola vivió un momento de tensión con Sergio Rojas, donde ambos abordaron y limaron asperezas tras un enfrentamiento relacionado con comentarios previos del periodista en su programa de farándula.



En este contexto, Sergio Rojas hizo referencia a la vida sexual de Gala Caldirola y realizó una broma controvertida sobre enfermedades venéreas. En respuesta, Gala expresó: “Hay una forma de referirse a la mujer como que parece que nosotras no tenemos la libertad de hacer lo que queramos y lo encuentro machista”. Esta afirmación fue escuchada atentamente por Rojas, quien posteriormente se vio obligado a reflexionar sobre sus palabras.

Gala Caldirola continuó explicando su perspectiva, señalando que la situación le había afectado profundamente. “Eso me molestó mucho. Mi padre es una persona que tuvo problemas con las drogas, y a raíz de eso él se contagió de VIH, Sida. Yo convivo con la enfermedad de mi papá desde que tengo 10 u 11 años. Entonces siento que ahí se pasan los límites”, comentó la participante del reality.

Además, durante el programa, se abordó la relación de Gala con la familia de su exesposo, Mauricio Isla, y su hija. Gala afirmó: “Yo nunca le he pedido nada. Si fuera una aprovechadora, seguiría casada con él. Soy la que me tengo que mamar todos los resentimientos sociales y la denigración”.

Por su parte, Sergio Rojas respondió a las preocupaciones de Gala, afirmando: “Yo sí creo que, evidentemente, tú eres una mujer libre y puedes hacer con su traste un tambor. Yo a ti no te doy de comer, no te pago la luz, ni el agua y tampoco lo voy a hacer, por lo tanto lo que tú sabes lo que haces en tu cama y con quién”.

En una conversación posterior, Gala Caldirola compartió sus impresiones sobre la situación con Página 7, indicando que ambos tienen estilos de vida diferentes. “Tuvimos una conversación con Sergio donde me dio su visión. Mi mundo no es el suyo y el suyo no es el mío, y no comparto mucho de las cosas que hace, pero tuve la oportunidad de decirle lo que me molestó”, explicó.

Gala también mencionó que Sergio Rojas le pidió disculpas por cualquier daño que pudiera haber causado. “Me explicó que, generalmente, trata de cuidar el cómo se refiere, y me dijo que, si en algún momento hizo un comentario denigrante, es porque se le fue de las manos”, añadió la participante del reality militar de Canal 13.

La reflexión de Gala sobre este mea culpa fue positiva, ya que consideró que “habla bien de él y me ayudó a entender que decir lo que dice es su trabajo, entonces llegamos a un acuerdo”. Sin embargo, también dejó claro que no confía completamente en el periodista, aunque reconoció que su personalidad dentro del encierro le ha agradado. “También es verdad que él es muy cahuinero, entonces no me voy a fiar de momento, porque no sé si puede estar hablando a las espaldas de mí. Pero me ha caído mejor de lo que pensaba”, concluyó.