Sammis Reyes reflexiona sobre su trayectoria antes de la Gala del Festival de Viña del Mar

Este viernes por la noche, en el Sporting Club de Viña del Mar, se llevará a cabo la Gala del Festival de Viña del Mar, un evento que contará con la presencia de destacados invitados del ámbito deportivo.

Participación de Sammis Reyes

Entre los asistentes se encuentra Sammis Reyes, quien el mes pasado anunció su retiro del fútbol americano. En una conversación con ADN TOP KIA, Reyes compartió sus sentimientos sobre su participación en este evento tan significativo.

Reflexiones sobre su historia personal

Reyes expresó: “Es súper lindo. Es un honor. Son super selectos con la gente que eligen. Para quienes conocen mi historia, que sabe de dónde yo vengo, la historia de mi familia y todas las penas que tuve que pasar, creo que también los represento a ellos y ven su historia reflejada en mí. Es una responsabilidad personal no fallarle a esa gente que está mirando y acompañándome en este camino de crecimiento personal”.

Orgullo y representación

El exfutbolista también destacó su orgullo al participar en la gala, afirmando: “Es un orgullo ponerme mi traje y modelar por toda la gente de Maipú, por todos los deportistas que no han tenido esta oportunidad, representar algo más allá de la fama o cosas superficiales, sino algo sentimental, la historia de alguien que partió con muy poquito y que tiene algo más ahora”.

Inspiración para otros

Reyes concluyó su intervención con un mensaje de inspiración, señalando: “Sé con cuán poco partí y lo de ahora es inspirar a gente a que se atrevan a vivir una vida excepcional. Cada cosa en que me he propuesto al menos he logrado un 30% o 40% de ese objetivo y con eso me doy por pagado”.

La Gala del Festival de Viña del Mar se presenta como una plataforma para que figuras como Sammis Reyes compartan su trayectoria y sirvan de inspiración a otros, destacando la importancia de la perseverancia y el crecimiento personal.