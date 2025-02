Guarequena Gutiérrez revela que venezolanos en Chile consideran irse tras el fracaso de George Harris

La venezolana Guarequena Gutiérrez, quien se desempeñó como exembajadora de Juan Guaidó en Chile, ha confirmado que algunos de sus compatriotas están considerando la posibilidad de abandonar el país tras el incidente relacionado con George Harris. En una entrevista con el matinal de CHV, Gutiérrez expresó: “Estamos golpeados. Chile es una sociedad compleja y que se tratan de manera tosca entre ustedes mismos y nosotros somos muy sensibles. Esto hace que muchas personas puedan estar buscando una opción fuera de Chile”.

Reacciones sobre George Harris

Durante la conversación, Gutiérrez mencionó que ha recibido mensajes de varios compatriotas que tienen buenos empleos, lo que indica que la situación es preocupante. “Yo no sirvo para decir una cosa hoy y mañana otra. Me escribieron siete personas, que tienen buenos salarios…”, añadió, aunque fue interrumpida por el presentador Julio César Rodríguez, quien le pidió que sus respuestas fueran más breves para poder incluir a otro invitado, el comediante Esteban Duch.

Cuestionamientos sobre la actuación de Harris

Rodríguez planteó una pregunta sobre el papel de Harris en la crisis, sugiriendo que podría estar utilizando el incidente para ocultar un fracaso profesional. “¿Hasta qué punto George Harris utiliza este elemento para enmascarar un fracaso profesional y lo transforma en una crisis entre dos países? Ahí yo le encuentro razón, la responsabilidad no es de la comunidad ni de Harris, sino de la organización que no lo vio”, comentó el animador. Sin embargo, Gutiérrez respondió que no considera el incidente como un fracaso, afirmando: “George Harris es hijo de otra Venezuela, pero bueno, ahí hay una vereda que yo no transito y que tiene que ver con el rating”.

El enfrentamiento en Viña

El panel del programa también abordó el enfrentamiento entre Harris y el público en el festival de Viña del Mar, especialmente el momento en que el comediante hizo un comentario despectivo hacia quienes lo abucheaban, sugiriendo que se “masturbaran”. Los miembros del panel coincidieron en que tal comportamiento no es aceptable. “Nadie podría aprobar algo así”, concluyeron.

Vasco Moulian, otro de los panelistas, se dirigió a Gutiérrez preguntando si estaba de acuerdo con la actuación de Harris. Tras corregirse al llamarla por su nombre, Gutiérrez explicó: “Evidentemente no se tuvo que haber puesto a pelear con el público y de entrada no es humor para Viña. No lo descalifico, es sólo que no es”. Además, Gutiérrez destacó que su nombre, Guarequena, tiene raíces indígenas, lo que subraya su identidad cultural.