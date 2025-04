Ivette Vergara aclara el incidente vial con Fernando Solabarrieta tras viralización de un video polémico

Ivette Vergara ha abordado el incidente vial que protagonizó junto a Fernando Solabarrieta, el cual se volvió viral en redes sociales. Un video grabado por un pasajero capturó el momento en que el periodista deportivo dialogaba con el conductor de un microbús, tras una maniobra que generó una frenada brusca. En el registro, el pasajero que grababa lanzó insultos hacia Solabarrieta, pero se mantuvo en silencio cuando el periodista se unió a la conversación con los demás pasajeros.

Detalles del incidente

Durante el programa TV+ Informa, Ivette Vergara explicó lo sucedido en la jornada del viernes. Comenzó describiendo el lugar del incidente: “Esto es el Avenida Providencia, ahí van pasando los vehículos porque ese es un estacionamiento que está a mitad de cuadra. El que está gritando ‘estás llorando’, es el que está grabando. Siempre se hacen los valientes cuando están arriba”.

La comunicadora continuó explicando que se dirigía a una reunión en una radio cercana y que comenzó a señalizar su intención de ingresar al estacionamiento. “En ese momento, recordemos que están las pistas de los buses, entonces yo tengo que cruzar para ingresar al estacionamiento”, detalló.

Ivette enfatizó que efectivamente señalizó su maniobra y añadió: “Yo no sé si el micrero no me vio, para ser súper honesta, pero no me dio la pasada. Yo, por el espejo retrovisor, veo que no me da la pasada, entonces me subo al estacionamiento para dejarlo pasar y, de ahí, yo retroceder”.

Reacción del conductor del microbús

La periodista relató que el conductor del microbús se mostró muy enojado y le dijo: “¡cómo te cruzas así!. Tuve que frenar y se me cayó una señora”. Ante esta situación, Fernando Solabarrieta decidió bajar del vehículo para dialogar con el chofer. “Le dice ‘tranquilo, efectivamente fue una maniobra para cruzar’. ¿Que pudo haber sido imprudente? sí, a lo mejor sí fue imprudente, pero, ¿cómo entras a un estacionamiento más que sea señalizándote y entrando por la pista de los buses, que la única precaución que puedes tener es ver que tengas suficiente espacio?”.

Ivette Vergara también mencionó que Solabarrieta se subió al microbús para preguntar a los pasajeros si alguien había resultado herido. “(Solabarrieta) Se sube al bus y pregunta ‘¿pasó algo? ¿hay alguien que se haya pegado, se haya caído?’ y le señalan una señora y Fernando le dice ‘¿señora, le pasó algo? ¿necesita ayuda?‘. ‘No’, le dice, ‘no le pasó nada”. Sin embargo, la mujer le informó que un niño de aproximadamente 12 años había caído, por lo que Solabarrieta se acercó para ofrecerle ayuda, pero el menor aseguró que “no le había pasado nada”.

Conclusiones sobre el incidente

Ivette aclaró que no hubo un choque ni un accidente. “No hubo choque. No hay accidente (…) Yo creo que si el chofer hubiese visto, a lo mejor, a una persona NN, quizás sigue de largo. A lo mejor lo hubiese retado igual, pero bajarse, señalar esto, que se había caído una persona”, afirmó.

Tras revisar las imágenes del incidente, la periodista aseguró que “a mí no me pasó nada, a la micro no le pasó nada, simplemente nos preocupamos porque la primera versión del chofer era que una señora se había caído y quisimos ir a ver si efectivamente la señora necesitaba algún tipo de ayuda”.

Finalmente, Ivette Vergara se refirió al hombre que grabó el incidente y que insultó a Solabarrieta. “El mismo ‘chorito’ que estaba grabando, que le decía que ahora vamos a salir en la tele, que estás llorando y todo, ese mismo ‘chorito’ fue el que lo subió a Facebook y que después, cuando se subió Fernando, se quedó mudo”, concluyó. “Así es, ‘tira la piedra y esconde la mano’”, sentenció la comunicadora.