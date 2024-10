Claudia Schmitd estalla en vivo y revela un oscuro secreto sobre Hugo Valencia

El caso de la supuesta agresión de Jorge Valdivia a una mujer en una discoteca de la capital ha dominado la atención mediática durante la semana en el programa de farándula “Zona de estrellas”, que presentó esta noticia en exclusiva. La mujer afectada, quien ha sido identificada como Marcia Figueroa, presentó una constatación de lesiones ante Carabineros, mientras que Valdivia ha negado de manera categórica los hechos que se le imputan.

En el desarrollo de la noticia, el programa se comunicó con uno de los testigos del incidente. Claudia Schmitd, una de las panelistas, cuestionó la veracidad del evento al no contar con evidencias concretas. Schmitd mencionó que había recibido información que indicaba que la víctima había presentado otra denuncia por agresión el 12 de septiembre, la cual fue archivada por falta de pruebas.

Marcia Figueroa, al ver el programa en vivo, decidió comunicarse para desmentir de manera contundente la información proporcionada por Schmitd. Figueroa expresó: “Eso es una calumnia hacia mi persona para bajarle el perfil de agresión y violencia que viví”. En su defensa, se dirigió directamente a Claudia, manifestando que se sintió atacada por sus comentarios, ya que ponía en duda su testimonio y la razón por la cual había acudido a constatar lesiones.

Claudia Schmitd no se quedó callada ante la respuesta de Figueroa y replicó: “Esa es la información que me llegó. Si tú te sientes atacada por mí, lo siento mucho, pero yo estoy haciendo mi trabajo y tengo todo el derecho de cuestionar lo que yo quiera, porque lo hago con respeto y no puedo creer a ciegas en el mundo en el que estoy viviendo”.

En medio de esta controversia, Hugo Valencia, otro panelista del programa, tomó la palabra y llamó a las personas a realizar las denuncias correspondientes si sienten que han sido vulneradas. Valencia destacó que, en los tres años que lleva en el programa, han cuestionado diversas denuncias que no han seguido el conducto regular, a diferencia de lo que hizo Marcia Figueroa.

La respuesta de Claudia Schmitd a Valencia fue contundente, interpretando sus palabras como un ataque personal hacia su rol como panelista. “Yo jamás he dicho que la gente no denuncie, muy por el contrario. En base a lo que dijo Hugo Valencia, que lleva 3 años en este programa, lo único que te quiero recordar es que el único que ha sido denunciado por una persona fuiste tú, no yo, por Pamela Díaz”, afirmó Schmitd, visiblemente molesta.

Además, Schmitd agregó: “A mí con los aires de grandeza no me vengan, porque en el fondo yo llevo años trabajando en programas de espectáculos y nunca fui denunciada ni demandada por absolutamente nada”.

Hugo Valencia, por su parte, se defendió de las acusaciones de su compañera, aclarando que su intención nunca fue hacerla sentir atacada ni cuestionar su trabajo. Valencia explicó que al mencionar su experiencia en el programa, su objetivo era resaltar la importancia de que las personas hagan denuncias cuando se sientan vulneradas. “Bajo ningún minuto fue mi intención atacarte ni tampoco jamás voy a caer en sacarte a la luz episodios que tengan que ver con tu historia o con eventual errores, equivocaciones o interpretaciones que otras personas hayan hecho de tu trabajo que me parecen que no van al caso”, indicó el comunicador.

Valencia también se refirió a la denuncia que recibió de Pamela Díaz, reconociendo que fue un error y que pidió disculpas por lo que pudo haber sido interpretado como una burla o un comentario inapropiado. “Que quede constatado que en ningún momento cometí un delito y eso está en la justicia clavado”, concluyó.