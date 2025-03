Karen Doggenweiler defiende a George Harris tras su tensa actuación en Viña 2025 y el rechazo del público

En el Festival de Viña del Mar 2025, el comediante George Harris enfrentó un momento complicado debido al fuerte rechazo del público, lo que generó una atmósfera tensa durante su rutina. La animadora Karen Doggenweiler intentó intervenir para calmar la situación, haciendo un comentario que captó la atención de todos: “No hay que pelear con los chilenos si siempre ganamos, todas las mochas las ganamos los chilenos”.



La explicación de Karen Doggenweiler

Durante una conversación con José Antonio Neme, este le preguntó sobre el significado de su frase. Doggenweiler explicó que su comentario hacía referencia a la rapidez y agilidad del humor chileno, indicando que “yo me refería como a la mocha, como a la cosa rápida del chileno”. Además, destacó que el público chileno tiene expectativas específicas sobre el tipo de humor que se presenta, lo cual ha quedado demostrado en otros espectáculos realizados en la Quinta Vergara, mencionando a comediantes como Chiqui Aguayo, Edo Caroe, Pedro Ruminot y Juan Pablo López.

La reacción de George Harris ante el público

En medio de su actuación, Harris se dirigió al público con un tono de frustración, expresando: “¿Vas a estar toda la noche pitándome? Por eso te vas a quedar solo, hueón. Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar (pifiar) toda la noche. Se van a quedar sordos, te vas a desinflar. No entiendo, qué les hice. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pelea?”

El comediante continuó, intentando calmar la situación: “Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarles la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal”. Sin embargo, estas palabras no lograron mejorar el ambiente, que se tornó aún más hostil.

Un momento tenso en el escenario

Minutos después, Harris continuó con su desahogo, dirigiéndose a un miembro del público: “Me da risa el que está pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con toda la rabia que te da que yo esté aquí, llené el Movistar. Cállate”.

Este intercambio entre el comediante y el público refleja la complejidad de las interacciones en eventos en vivo, especialmente en un festival de la magnitud del Festival de Viña del Mar.