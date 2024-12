Karla Constante y Oriana Marzoli en un intenso enfrentamiento en Palabra de Honor

Karla Constante tuvo un enfrentamiento notable con Oriana Marzoli en el programa Palabra de Honor, durante un episodio que se emitió el lunes. La situación se intensificó tras una discusión entre Oriana y Faloon Larraguibel, lo que llevó a la animadora a perder la paciencia con la venezolana.

Desarrollo del conflicto

El incidente ocurrió en un día de competencia, donde todos los participantes estaban presentes para compartir sus impresiones sobre la prueba. En medio de este ambiente, Oriana comenzó a hablar de manera contundente sobre Faloon, quien en ese momento tenía la palabra. Karla, intentando mediar, le dijo a Oriana: “Oriana ya le di la palabra a Faloon… por favor si me permites”. Sin embargo, Oriana respondió: “Como cuando ella (Faloon) interrumpe”, lo que provocó la irritación de Karla, quien insistió en que se mantuviera el orden: “Si me tienes respeto… porque no terminamos nunca con la pelea, parecen niños”.

Intervenciones y acusaciones

A pesar de los intentos de Karla por calmar la situación, Oriana continuó defendiendo su postura, argumentando: “Están hablando todos, no yo”. Karla, sin embargo, replicó: “Estás gritando, tú, Faloon y todos”, antes de volver a ceder la palabra a Faloon para que pudiera expresar su opinión. Faloon aprovechó la oportunidad para manifestar su descontento hacia Facundo González, el novio de Oriana, afirmando: “Quiero hacer hincapié en los gritos de Facundo molestando siempre a las mujeres, (nos) minimiza y está siendo muy agotador”.

Facundo, por su parte, no tardó en responder a las acusaciones, declarando: “Va a ser la última vez que voy a permitir que me digan eso porque ella no puede hablar de maltrato”. En este punto, Natu Urtubias intervino para señalar que “la violencia no sólo es física”, lo que llevó a Oriana a defender a su pareja con vehemencia: “No voy a permitir que a mi novio lo llamen maltratador. Te lavas la boca tú y el resto antes de llamarlo así”.

La discusión continuó escalando, con Oriana afirmando: “Si no tienes ni puñetera idea de lo que significa la palabra maltratador es problema vuestro”. Facundo, en un intento de respaldar a Oriana, interrumpió para hacer referencia a Faloon, diciendo: “Si sabe”. Faloon, por su parte, no se quedó atrás y replicó: “Sí, lo es”, lo que intensificó aún más el intercambio verbal entre los participantes.