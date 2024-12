¿Qué revelan las últimas imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi en México?

La novela que protagonizan Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez parece ser una con capítulos inagotables. En medio del escándalo que significa el divorcio entre el futbolista y la empresaria, surgen imágenes que no hacen más que alimentar el morbo que existe desde hace ya tres años. Una historia sin final.

Del lado de la conductora se evidencia el interés por dejar atrás toda la vida que compartió en pareja con el rosarino y darle rienda suelta a los sentimientos que nacieron a partir de conocer al cantante L-Gante, con quien transita los primeros meses de enamoramiento oficial. Sin embargo, nunca podrá desprenderse del todo mientras se filtren detalles que evidencien la unión entre Mauro Icardi y Suárez. En ese sentido, los medios hicieron eco a las fotos de ella usando un reloj de él.

La China se mostró con el reloj en México

Mientras descansa con sus hijos en México, la actriz no escondió el elemento marca Cartier color negro en uno de los clásicos posteos que sube a Instagram. No pasó mucho tiempo hasta que se armó un revuelo por descubrir que el actual jugador de Galatasaray solía usar uno igual hasta no hace poco. Marcaría una señal más de la relación incipiente que manejan.

Icardi habría adquirido la pieza mientras estaba con Wanda

Vale destacar que hace algunas semanas el programa “Intrusos” puso al aire un video exclusivo en que ve a Mauro Icardi junto a la China en uno de los boliches más conocidos de Capital Federal. Si bien el mismo no revela más que ello, los presentes dejaron en claro que hubo besos permanentes y que no se separaron en ningún momento de la noche. Ninguno desea esconderse más.

Wanda está en Europa con su nueva pareja

El mal momento de Icardi

Independientemente de estar o no en una etapa de enamoramiento, el estado emocional de Mauro Icardi está lejos de ser el ideal. El conflicto judicial con Wanda Nara le afectó sobremanera al punto de tener el temor por las consecuencias que surgirán en la relación con sus hijas. Sumado a eso, terminó filtrándose que no tiene buen vínculo con su propia familia.

Cuando Juan Carlos, su padre, advirtiera la preocupación que tiene por el presente y que siempre lo apoyaría “pese a la distancia”, se supo que hay una pelea interna grande. Lo mismo sucede con la madre y con la hermana, Ivanna. En este contexto, es razonable que Icardi pueda sentirse muy solo teniendo en cuenta que su exmujer era toda la contención.