Laura Landaeta critica a Don Francisco: “Creo que es de las peores personas de la farándula”

La periodista Laura Landaeta ha compartido su experiencia tras la publicación de su libro, “Don Francisco. Biografía no autorizada de un gigante”, el cual le trajo serios problemas, incluyendo amenazas y censura. En una reciente aparición en el programa de espectáculos “Que te lo digo”, Landaeta fue consultada por el periodista Sergio Rojas sobre su percepción del animador Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco. La respuesta de Landaeta fue contundente: “Creo que es de las peores personas de la farándula, si es que no la peor”.

Experiencias de amedrentamiento

Landaeta relató que al escribir la biografía de Kreutzberger, recibió numerosas amenazas, tanto veladas como directas. Recordó un incidente en particular que la marcó: “Nunca voy a olvidar que a mi teléfono me llegó una foto de mi hija entrando al colegio”. Aunque no pudo confirmar que las amenazas provinieran directamente de Kreutzberger, la periodista mencionó que el número desde el cual recibió la foto era un número prepago, lo que limitó las acciones que pudo tomar con la policía. Landaeta expresó que vivió momentos muy difíciles, y que fue gracias a Víctor Gutiérrez que pudo regresar al periodismo televisivo después de haber estado vetada durante cinco años en los medios más grandes.

La biografía y su distribución

La periodista también comentó sobre la dificultad que tuvo para que su libro fuera accesible al público. “Los pocos ejemplares que vendimos, los vendimos en Argentina porque como yo sabía el nivel de contactos de este señor, yo firmé el contrato literario con la editorial Planeta Argentina, no la de Chile”. Esto se debió a su preocupación de que si Kreutzberger decidía demandarla, lo haría en Argentina, donde confiaba en que la justicia actuaría de manera justa.

Controversias sobre Don Francisco

Landaeta hizo serias acusaciones sobre Kreutzberger, afirmando que intercambiaba electrodomésticos a cambio de sexo y que había una denuncia de paternidad relacionada con una mujer que era menor de edad cuando quedó embarazada. Según Landaeta, cuando se le solicitó a Kreutzberger que se sometiera a una prueba de ADN para confirmar la paternidad, él no se presentó para la extracción de sangre, sino que llegó con una muestra de sangre.

Además, la periodista cuestionó la narrativa de Kreutzberger sobre su padre, quien ha hablado en varias ocasiones sobre el dolor que le causó que su padre fuera víctima del Holocausto. Landaeta investigó y descubrió que el campo de concentración donde supuestamente estuvo su padre no existía en el momento en que él nació. “Ese campo se abrió el año en que él nació en Talca en presencia de su padre. Son muchas cosas”, afirmó.

Impacto en su carrera

Durante su carrera, Landaeta tuvo que utilizar el apellido de su madre para poder trabajar como editora periodística en “El hacedor de hambre”. A pesar de sus esfuerzos, se encontró con que muchos de sus excompañeros no podían ofrecerle trabajo debido a las presiones que recibían. “A mí me provoca dolor la figura de Don Francisco”, concluyó Landaeta, reflejando el impacto que esta situación ha tenido en su vida y carrera.