Controversia en redes por consejos de detox en el podcast de Kika Silva, donde Javiera Díaz de Valdés asegura que “son increíbles” las limpiezas de hígado, mientras un doctor desmiente la práctica como “completamente falsa”

En un reciente episodio del podcast Ika, conducido por Kika Silva, se abordó el tema de la limpieza de hígado, generando una fuerte controversia en redes sociales. Durante la conversación, la actriz Javiera Díaz de Valdés mencionó su experiencia con esta técnica de detoxificación, afirmando: “¿Has hecho limpiezas de hígado? Son increíbles”. Esta afirmación fue seguida por la respuesta de Kika, quien comentó: “Cuando uno va al baño bota unas piedras que de verdad después uno mira y dice ‘wow, no puedo creer que estoy botando esto de mi cuerpo'”, según lo reportado por La Cuarta.

Detalles de la conversación sobre la limpieza de hígado

La discusión sobre la limpieza de hígado continuó con Javiera Díaz de Valdés añadiendo: “además es impresionante, es una purga en el fondo que limpia no solamente tu hígado, sino que el hígado, que está súper conectado con la rabia, con las emociones, te despeja los pensamientos, uno empieza a mirar mejor”. Este tipo de afirmaciones sobre la salud y el bienestar generaron reacciones negativas en las redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la validez de tales prácticas.

Consejos de salud en el podcast

En el mismo episodio, otra invitada, Paz Urra, ofreció un consejo adicional sobre la purificación del agua, sugiriendo que “podríamos también dar ese tip: con una cuchara normal como unos segundos de girarlo y dinamizar”. Explicó que el agua que proviene de cañerías es “totalmente distorsionada”, y al dinamizarla, se transforma en una molécula más pura, similar a la que se obtendría de una cascada.

Reacciones a las afirmaciones del podcast

La conversación en el podcast no pasó desapercibida, y recibió críticas de profesionales de la salud. Uno de los más destacados fue el doctor Oscar Barrera Marengo, quien utilizó su cuenta de Instagram para expresar su desacuerdo. En sus publicaciones, afirmó: “Primero, habla de los detox, lo cual es algo completamente falso”, y añadió: “No existen, es solo algo del marketing. Para uno botar toxinas en el cuerpo solo necesita hígados y riñones, no tiene que hacer nada más, solo que funcionen bien”.

Respuesta de Kika Silva a las críticas

Ante la ola de críticas, Kika Silva decidió responder a través de sus historias en Instagram. Aclaró que “la invitación del programa siempre ha sido a mirar más allá, sin respuestas absolutas”. También mencionó que el clip que había generado controversia era solo un breve extracto de un episodio completo, sugiriendo que muchos de los críticos no habían visto el contenido en su totalidad. “A cuestionarnos, a no quedarnos con lo que leemos o vemos… al mismo tiempo este reel que está siendo ‘cuestionado’ es solo unos segundos del capítulo completo que, me imagino, pocos de los que comentan han revisado”, concluyó.