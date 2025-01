Viña del Mar se prepara para el CMPC Humboldt Open Water Marathon Series, un evento que promete posicionar a Chile como líder en natación en aguas abiertas

Viña del Mar será el escenario inaugural del CMPC Humboldt Open Water Marathon Series by Seaman, el mayor desafío de aguas abiertas en Chile, que busca posicionar al país como un referente internacional en esta disciplina. La competencia, programada para este sábado, es organizada por Chile Open Water Swimming (COWS) junto a Seaman de Triatletas.cl y cuenta con el patrocinio de CMPC. Este evento se presenta como una oportunidad para que los deportistas enfrenten las aguas del Océano Pacífico. Además, se llevarán a cabo carreras adicionales el 25 de enero en Villarrica y el 22 de febrero en el Río Toltén.

Durante este encuentro deportivo, se contará con la participación de destacados nadadores tanto internacionales como locales, incluyendo atletas de Australia, Argentina y Chile, quienes han logrado hitos significativos en la natación en aguas abiertas a nivel mundial. Según Francisco Aguirre, cofundador de COWS, “CMPC Humboldt Open Water Marathon Series, representa una oportunidad única para que Viña del Mar y las demás localidades anfitrionas, se consoliden como destinos de primer nivel en el ámbito de la natación en aguas abiertas, atrayendo a deportistas y turistas de diversas partes del mundo. Además, busca fomentar la conciencia ambiental y el respeto por los entornos naturales de las regiones anfitrionas“.

En la misma línea, Guillermo Turner, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMPC, afirmó que “el poder fomentar una vida conectada y respetuosa con la naturaleza es uno de los pilares fundamentales en CMPC, por eso para nosotros es esencial ser parte y fomentar este tipo de iniciativas deportivas que no solo demuestran que Chile es un destino deportivo de primer nivel, sino que además motivan a que la ciudadanía se acerque y practique nuevas disciplinas“.

La fecha que se llevará a cabo en la Región de Valparaíso contará con cuatro distancias, adaptándose a diversos niveles de experiencia, y podrá ser realizada con o sin asistencia. La primera distancia será de 2 kilómetros, que incorpora un circuito en la Playa Caleta Abarca, ideal para quienes buscan una experiencia controlada y accesible. La segunda opción es un trayecto de 4 kilómetros, que corresponde a un recorrido de ida y vuelta entre la Playa Caleta Abarca y el Muelle Vergara, ofreciendo un desafío intermedio. La siguiente distancia es de 11 kilómetros, que parte desde la Playa Los Lilenes en Concón hasta la Playa Caleta Abarca, lo que implica una prueba de resistencia significativa. Finalmente, los 15 kilómetros serán el máximo desafío de esta competencia, comenzando en la Playa Boca en Concón y recorriendo la costa hasta la Playa Caleta Abarca, enfrentando posibles corrientes marinas.

Los participantes que realicen esta prueba sin asistencia ni traje de neopreno serán reconocidos por COWS, la agrupación en Chile encargada de acreditar bajo las normas de la MSF, y con ello habrán completado uno de los trayectos que forma parte de la Triple Corona de Aguas Abiertas Chilena.

Información importante: Las acreditaciones para las distancias de 11 y 15K se llevarán a cabo hoy a las 16:00 y 18:00 horas en Caleta Abarca. Posteriormente, hasta las 19:00 horas, se realizará una charla en terreno para revisar todos los detalles de la competencia. El kit de participación incluirá mochila, gorra de natación y gorra Seaman.

El horario y punto de encuentro para los nadadores de 15K el sábado 18 de enero será a las 6:00 am en Caleta San Pedro, con la largada programada para las 7:00 am frente a Playa la Boca desde el mar. Por su parte, los deportistas que participen en la distancia de 11K se reunirán a las 7:00 am en Playa Las Conchitas de Higuerillas y comenzarán este trayecto a las 8:00 am frente a la Playa Los Lilenes desde el mar. Ambas competencias finalizarán a las 13:00 horas. En cuanto a la acreditación de las distancias de 2K y 4K, se realizará a las 9:00 am en Playa Caleta Abarca y ambas competencias comenzarán a las 10:00 am en el mismo lugar. La ceremonia de premiación y cierre del evento se llevará a cabo a las 14:00 horas en Playa Caleta Abarca.

