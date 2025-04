Tragedia en la vida de la influencer Lindsay Dewey tras la muerte accidental de su hijo de 22 meses

La influencer estadounidense Lindsay Dewey, reconocida por su contenido relacionado con la crianza infantil, ha compartido recientemente la devastadora noticia del fallecimiento de su hijo. A través de un emotivo post en Instagram, Dewey informó que su bebé, Reed, de tan solo 22 meses, perdió la vida tras un trágico accidente en su hogar. La madre expresó: “Nuestro precioso, alegre y absolutamente perfecto bebé no recibió su milagro terrenal. Estamos destrozados”.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió mientras Lindsay se encontraba en la cocina. Según su relato, escuchó un ruido proveniente de una de las habitaciones y corrió a investigar. Al llegar, se encontró con que su hijo, quien había comenzado a dar sus primeros pasos, estaba jugando con un tazón con ventosa, el cual estaba pegando y despegando en un espejo que no estaba anclado a la pared. Este juego provocó que el espejo, de considerable peso, se cayera sobre el niño.

Lindsay comentó: “Estaba tan confundida sobre cómo podía haber pasado… De ninguna manera nuestro hijo era lo suficientemente fuerte para moverlo, y menos hacerlo caer. Cuando levanté (el espejo) y lo volví a recostar en la pared, vi que tenía el vasito pegado”. La madre describió cómo sus vidas cambiaron en cuestión de segundos, y añadió: “Y todavía estamos en shock. Un pedazo de mi corazón siempre faltará hasta que esté en el cielo amándote de nuevo. Te quiero tanto hijo… Me ayudaste a superar los momentos más oscuros de mi vida el año pasado”.

Diagnóstico y donación de órganos

A pesar de los esfuerzos médicos, Reed fue diagnosticado con muerte cerebral. Ante esta situación, la familia tomó la decisión de donar sus órganos. Lindsay compartió su perspectiva sobre esta difícil decisión, diciendo: “Me he estado diciendo a mí misma: ‘Si no recibe su milagro, se convertirá en uno’ y eso es lo único que me ayuda a superarlo”.

La madre también expresó su esperanza al afirmar: “Eres el milagro de alguien, Reed Michael. El milagro de 5 niños pequeños, para ser exactos. No podía dejar de pensar en las familias que recibieron la mejor llamada de su vida, su oración contestada”.

Legado de Reed

Lindsay Dewey concluyó su conmovedor mensaje recordando el legado de su hijo: “Tu legado vivirá para que estos otros bebés puedan vivir sus vidas, completos y sanos (…) Le di un beso de despedida y le susurré: ‘Ve a salvar vidas, cariño’. Nunca lo olvidaré”. La historia de Reed y su trágico accidente ha resonado profundamente, destacando la fragilidad de la vida y la importancia de la donación de órganos.