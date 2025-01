¿Es Maite Orsini la causante de la separación de una famosa pareja? Revelan nuevos detalles

La diputada Maite Orsini se encuentra en el centro de una controversia relacionada con su vida personal y supuestas relaciones amorosas. Recientemente, ha sido objeto de acusaciones que la vinculan con la separación de varias parejas famosas en el ámbito del espectáculo chileno. Según la información proporcionada por el medio Qué te lo Digo, Orsini habría mantenido un romance con un reconocido actor nacional, quien en ese momento estaba en una relación con otra figura de la televisión.

Las acusaciones de Antonella Ríos

La actriz Antonella Ríos fue quien hizo eco de estas acusaciones, recordando el final del matrimonio entre Amparo Noguera y Marcelo Alonso en agosto del año pasado. Ríos afirmó que “habrían sufrido un traspié por la aparición de este personaje que es la ‘usurpadora’”. En sus declaraciones, Ríos aseguró: “Me dicen que ella habría sido la causante de este quiebre… me confirman, lo confirmé cuatrocientas veces, sobre todo porque yo soy actriz y me los topo”. Además, añadió de manera humorística: “No dejó mono con cabeza… esta cabra se comió generaciones enteras”, refiriéndose a la supuesta influencia de Orsini en la ruptura de relaciones.

Reacciones en los medios de comunicación

La situación ha sido objeto de discusión en diversos programas de farándula. En uno de estos espacios, la conductora Pamela Díaz contactó a Orsini para abordar las acusaciones. Según Díaz, Orsini desmintió las afirmaciones, indicando que “A Cecilia Gutiérrez le llegó la formación de que había pinchado con un actor, pero yo no lo puedo decir… Un actor muy importante. Y yo voy y le digo ‘¿es verdad que saliste con este actor?’. Me responde ‘no’. Y yo también le creo. Y me dice que está soltera hace un mes, que no tiene nada con nada y que no ha salido con nadie, que es casi una santa paloma”.

Investigaciones sobre el actor involucrado

A pesar de las negaciones de Orsini, una investigación realizada por Glamorama ha señalado que el actor en cuestión sería Marcelo Alonso. Este romance se habría desarrollado en un periodo en el que Orsini mantenía una relación intermitente con Jorge Valdivia. Las especulaciones sobre la vida amorosa de Orsini han generado un gran interés en los medios y entre el público, alimentando la controversia en torno a su figura pública.

La situación ha puesto a Orsini en el centro de un torbellino mediático, donde las acusaciones y desmentidos continúan alimentando el debate sobre su vida personal y su impacto en las relaciones de otras figuras del espectáculo.