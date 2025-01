Raimundo Cerdatu revela sus sentimientos por Faloon Larraguibel en emotiva conversación: ¿qué sucedió realmente?

En el más reciente episodio de “Palabra de Honor”, Raimundo Cerdatu y Faloon Larraguibel sostuvieron una conversación sincera en el patio del reformatorio, donde el joven ingeniero reveló sus sentimientos hacia su compañera de encierro. Durante el diálogo, algunas de las compañeras de Raimundo le preguntaron sobre su opinión respecto a la situación, y él, en tono juguetón, confesó a Faloon: “Estuve enamorado por unos minutos, enamoradísimo. Podría haber sido el amor de mi vida. Pero le faltó confiar en mí a la Faloon”.

Faloon, al escuchar la confesión, respondió con una crítica: “¿Confiar? Y después que andes contando cosas, si te fuiste para otro bando. Quisiste tener la aprobación de otras personas que estaban en el otro bando”. Esta respuesta llevó a Raimundo a defenderse, señalando: “Me diste la espalda cuando te preguntaron si es que me elegirías de nuevo como dupla, me dejaste como h…”. En este intercambio, Raimundo continuó expresando su frustración: “Cuando llegué no podría haber sido más evidente en mis intenciones, y hubiera sido toda una historia muy distinta. Tú arruinaste todo, la podría haber hecho tan feliz, pero te niegas a eso”.

La conversación tomó un giro más ligero cuando Faloon respondió con humor: “Vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las piernas”, y le preguntó a Raimundo por qué estaba expresando esto en ese momento. Raimundo contestó: “No me gusta llevarme mal contigo. Noto que estás molesta y eso no me gusta y créeme que se nota demasiado”. A lo que Faloon replicó: “La gente se aburre muy rápido, te faltó paciencia”. A pesar de las tensiones, ambos lograron hacer las paces.

Es importante mencionar que Faloon y Raimundo han mantenido una relación fuera del encierro de Canal 13, y recientemente confirmaron que han dado un paso más en su relación, siendo oficialmente pololos.