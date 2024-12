Zoe Saldaña comparte su emoción por posibles nominaciones a los Óscar y Globos de Oro

La actriz Zoe Saldaña se encuentra en la antesala de una posible actuación en la ceremonia de los Óscar, gracias a las canciones de la película Emilia Pérez, que incluyen “El Mal” y “Mi Camino”, las cuales están en la lista corta para la categoría de mejor canción original. Este reconocimiento podría llevar a Saldaña a un emocionante escenario donde podría interpretar estas melodías junto a una comparsa mexicana, rindiendo homenaje a su país.

Preparación y nervios ante la posibilidad

Durante un reciente almuerzo para nominados a los Globos de Oro, Saldaña expresó su entusiasmo por la posibilidad de actuar en los Óscar. En sus propias palabras, comentó: “Haría algo solo si podemos empezar con ‘El Mal’, pasar a ‘Mi Camino’ y cerrar con ‘Las Damas que Pasa’, ‘Dedico este poema’, acompañados por una comparsa mexicana para rendir un hermoso homenaje a México”. Sin embargo, la actriz también reconoció que enfrentaría grandes retos si se concreta la actuación.

Saldaña, quien se describe a sí misma como una bailarina perfeccionista, mencionó que necesitaría semanas de ensayo debido a su dislexia y ansiedad. “Quiero asegurarme de que todo salga bien”, afirmó, reflejando su compromiso con la calidad de su actuación.

Reacciones tras las nominaciones a los Globos de Oro

La actriz también compartió su experiencia al recibir la noticia de su nominación al Globo de Oro. Estando en París, su esposo, Marco Perego-Saldaña, fue el primero en llamarla desde California. Saldaña recordó: “Fue la mejor llamada que he recibido. Luego desperté a mi madre, y después de felicitarme, ella hizo su habitual oración, algo que siempre me da paz y me hace sentir bien, como una medicina”. Esta anécdota resalta la importancia de su familia en momentos significativos de su carrera.

Un calendario lleno de emociones

Con la ceremonia de los Globos de Oro programada para el 5 de enero y la expectativa de los Óscar en el horizonte, Saldaña se encuentra en un momento culminante de su carrera. La gala de los Globos de Oro se transmitirá desde el Beverly Hilton en Beverly Hills, con Nikki Glaser como anfitriona por primera vez en este evento. La combinación de nominaciones y la posibilidad de una actuación en los Óscar coloca a Saldaña en el centro de atención en la temporada de premios.