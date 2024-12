The Weeknd revela su ambicioso proyecto: nuevo álbum, gira y película en camino

El artista conocido como The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, ha revelado un ambicioso proyecto que abarca un nuevo álbum, una gira mundial y una película titulada Hurry Up Tomorrow. Esta película, que se estrenará el 16 de mayo de 2025, contará con la participación de Jenna Ortega y Barry Keoghan en los papeles principales, además de la participación del propio Tesfaye.

Detalles de la película

Hurry Up Tomorrow será un thriller de suspenso que ha sido escrito y dirigido por Trey Edward Shults, conocido por su trabajo en Waves. Este filme también marcará el debut cinematográfico de la productora de Tesfaye, Manic Phase.

El elenco y el equipo de producción de la película son notables. Jenna Ortega, además de su actuación, asumirá el rol de productora ejecutiva junto con Reza Fahim, Harrison Kreiss y el fallecido Kevin Turen, quienes han colaborado con Tesfaye en la serie The Idol. Además, Trey Edward Shults, Michael Rapino y Wassim “Sal” Slaiby desempeñarán roles clave en la producción. Este proyecto se perfila como un hito en la carrera cinematográfica de Tesfaye, atrayendo tanto a sus seguidores de la música como del cine.

Conexión con la trilogía artística

Hurry Up Tomorrow no será solo una película, sino que, según Tesfaye, representa el cierre esencial de su trilogía artística, que comenzó con los álbumes After Hours (2020) y Dawn FM (2022). La película incluirá música nueva y buscará entrelazar los elementos narrativos de sus discos, presentaciones en vivo y la película en una experiencia cinematográfica única. Los avances visuales que se han compartido hasta ahora destacan un estilo inquietante y enigmático, característico de la estética del artista.

Transición y futuro de The Weeknd

Además de marcar el final de esta trilogía, Hurry Up Tomorrow podría señalar el cierre de la era de The Weeknd. Tesfaye ha insinuado que se encuentra en un proceso de transición hacia nuevas formas de expresión artística, explorando el cine como un medio para expandir su alcance creativo. Esta evolución se produce tras el fracaso crítico de The Idol, aunque esto no parece haber disminuido su entusiasmo por la industria del entretenimiento.

Próximos lanzamientos

El álbum Hurry Up Tomorrow está programado para ser lanzado el 24 de enero de 2025, y se espera que sea acompañado por un espectáculo único en el Rose Bowl, donde Tesfaye celebrará este hito con sus seguidores. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se menciona que es probable que se anuncie una gira mundial en un futuro cercano.