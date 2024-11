Michelle Carvalho responde a la pregunta sobre su peso: “Priorizaré mi salud mental”

Michelle Carvalho, la modelo brasileña y reciente ganadora de la nueva edición de Gran Hermano, compartió una reflexión significativa sobre su salud y su imagen corporal en respuesta a una consulta de un seguidor en sus historias de Instagram. En un intercambio donde abrió una caja de preguntas, Carvalho abordó el tema de la pérdida de peso y la presión social relacionada con la delgadez, enfatizando la importancia de priorizar la salud mental sobre las expectativas externas.

Reflexiones sobre el cambio físico

La modelo recibió un mensaje que decía: “¿Te propondrías ser delgada nuevamente como antes? Aunque seas linda ahora igual”. En respuesta, Michelle Carvalho se sinceró sobre su experiencia personal, explicando que su aumento de peso fue consecuencia de una enfermedad y depresión. Aclaró que su enfoque no está en cumplir con un estándar de belleza social, sino en cuidar su bienestar mental.

Prioridad a la salud mental

Michelle enfatizó: “Yo subí de peso por enfermedad y depresión. Más que querer estar delgada para ‘socialmente’ verme bien, le estoy dando prioridad a mi salud mental”. Esta declaración resalta su compromiso con un estilo de vida saludable que no se basa únicamente en la apariencia física.

La modelo continuó su reflexión diciendo: “No tiene sentido estar flaca, pero con la cabeza mal, o bien, llevando un pésimo estilo de vida”. Con esto, Carvalho subraya la necesidad de un equilibrio entre la salud física y mental, sugiriendo que la delgadez no es un objetivo en sí mismo si no se acompaña de un bienestar integral.

Metas personales y autoconfianza

En el mismo contexto, Michelle Carvalho mencionó que, una vez que su salud mental esté en un buen lugar, podría considerar establecer metas relacionadas con su peso, pero solo si así lo desea. “Cuando lo primero esté bien y si es que así lo quiero, podré ponerme alguna meta si es que lo encuentro necesario”, afirmó.

Además, la modelo expresó su autoconfianza al decir: “¡Ya me han visto! Me he sentido súper mina visitando lo que visto, sin complejos ni inseguridades”. Esta afirmación refleja su aceptación personal y su deseo de sentirse bien consigo misma, independientemente de las expectativas externas sobre su cuerpo.