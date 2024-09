Michelle Carvalho acusa a Manuel de un grave incidente en un programa en España

Michelle Carvalhoprotagoniza un tenso enfrentamiento con Manuel Napoli en “Gran Hermano”, revelando la ruptura de su amistad con Chama.

Michelle Carvalhop protagonizó un momento de alta tensión en la casa del reality show “Gran Hermano”, donde confrontó a Manuel Napoli en presencia de sus compañeros de encierro. Este incidente ocurrió durante una actividad denominada “el trono”, en la que los participantes deben responder preguntas al azar sobre la convivencia y señalar a alguien para discutir su comportamiento.

Durante la confrontación, Michelle expresó su dolor por el distanciamiento que ha sentido con su amiga Chama, a quien responsabilizó de esta situación, señalando a Manuel como el causante. En sus palabras, Michelle afirmó: “Yo siento que él (Manuel) luchó tanto que logró la pareja, la novia que él tanto deseó y tú perdiste una amiga, una que fue leal contigo, que te apañé en tus llantos, que te apoyé, que sí peleé tus batallas, que sí levanté la bandera por ti. Él ganó una novia, yo perdí una amiga”.

Michelle también mencionó que, si al salir del programa revisa las imágenes de lo sucedido y se da cuenta de que está equivocada, estaría dispuesta a hacer un mea culpa. Sin embargo, enfatizó que la amistad dentro de la casa de CHV está completamente rota. “Si tienes razón o no, ten seguro que las disculpas te van a llegar las que correspondan, pero aquí dentro siento que tú no me haces más bien”, agregó.

En respuesta a las acusaciones de Michelle, Manuel Napoli se defendió diciendo: “Soy demasiado real, tú eres una jugadora”. Ante esta afirmación, Michelle no dudó en replicar, acusándolo de ser “tan machito para siempre pelear con minas y no pelear con hombres”. Además, le recordó un incidente en el que, según ella, Manuel había agredido a una mujer en un programa grabado en España, afirmando: “Te recuerdo que tú estuviste en un programa hace poco, grabado en España, en donde le pegaste a una mujer, no sé si le tiraste un huevo en la cabeza, el pelo, no sé y te echaron”.

Michelle continuó su ataque verbal, cuestionando la masculinidad de Manuel y su comportamiento en la casa. “Cuando el Seba te ponía el cul… en la cara te quedaste calladito y pasas como mariquita todo el día gritando ‘si me buscan me van a encontrar, ¿encontrar qué? ¿eres fragmentado? ¿Cuántas personalidades tienes y cuántas más vas a demostrar? Aburres loco, eres un tóxico de mier…, eres pésimo para ella y fin. Esa relación nadie se la compra y solo ustedes dos la viven a plena”, concluyó.