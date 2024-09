Belén Mora revela sus miedos en el tercer embarazo: “Van más asociados con la pérdida”

Belén Mora anuncia su tercer embarazo y comparte sus miedos tras una pérdida. Conoce su historia en el próximo capítulo de Podemos Hablar.

A finales de agosto, la comediante Belén Mora anunció a través de sus redes sociales que está esperando su tercer hijo. La humorista, quien tuvo un destacado desempeño en el Festival de Viña 2023, compartió que su nuevo bebé nacerá en febrero del próximo año. En su publicación, expresó: “¡El amor solo se expande en esta casa! Feliz de compartir con ustedes esta noticia. Con Toto Acuña estamos esperando a quién va a ser el mejor amigo de Ponchito (…) Esta tercera temporada se viene con todo. Estreno Febrero 2025”.

Recientemente, en un adelanto de su participación en el programa “Podemos Hablar”, Belén Mora se sinceró sobre los temores que enfrenta durante este tercer embarazo, especialmente tras haber experimentado una pérdida previa y el diagnóstico de Síndrome de Down de su hijo, conocido como “Ponchito”. La comediante comentó: “Obviamente, dejé de fumar y de tomar, dejé mis medicamentos, que es lo más difícil. Yo soy una persona que tengo trastorno anímico bipolar, estoy sin litio y eso es peligroso”.

Mora explicó que esta situación ha influido en su experiencia del embarazo: “Entonces, esa descompensación es la que más me ha costado y yo creo que por eso no he disfrutado tanto el proceso del embarazo, porque estoy con las hormonas, con los síntomas, con todo el tema. Ando un poco más irritable”, admitió.

La comediante también abordó una de las preguntas más frecuentes que recibe desde el diagnóstico de su segundo hijo: “¿Si esta guagua también tiene Síndrome de Down?” A lo que respondió: “No, no tiene. Y si tuviera, es la verdad, da lo mismo”. Su pareja, Toto Acuña, añadió: “Y ¿sabes qué? Si viene, da lo mismo. Que ya uno pierde el miedo”.

Belén Mora continuó compartiendo sus reflexiones sobre el embarazo, afirmando: “Yo, de verdad, en este embarazo nunca he tenido miedo de que tenga Síndrome de Down. Yo creo que mis miedos van más asociados con la pérdida, anterior al embarazo del Poncho”. También expresó su preocupación por su capacidad de manejar la energía necesaria para cuidar de sus tres hijos: “Y a que no me dé el cuero. Como que ahora, en este minuto, a las 20 semanas de embarazo que tengo, digo, ojalá tener la fuerza, que no me falte la energía. Voy a tener un niño de 3 años, con una guagua recién nacida, con uno de 20, ¿cachai? Pero sé que la energía va a llegar, también”.

La comediante participará en el episodio de “Podemos Hablar” que se estrena este viernes, donde estará acompañada por Jordi Castell, el periodista Sergio Rojas y su pareja, Toto Acuña.