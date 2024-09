Mel Alcalde se une a reality con su expareja: ¿qué pasará en “Palabra de honor”?

Mel Alcalde se une a “Palabra de honor”, generando un triángulo amoroso con Yuli Cagna y Vico Bouvier. Conoce su historia y expectativas en el reality.

La lista de participantes para “Palabra de honor”, el nuevo reality show del canal 13, continúa creciendo. Mel Alcalde ha sido confirmado como el sexto reclutado para este programa de telerrealidad, que será presentado por Sergio Lagos y Karla Constant. La inclusión de Alcalde se suma a la de Yuli Cagna, quien es su expareja, y Vico Bouvier, su actual pareja, lo que genera un triángulo amoroso que promete ser interesante. Todos ellos ya compartieron experiencias en “La isla de las tentaciones”, donde las dinámicas de pareja se vieron desafiadas.

En el inicio de “La isla de las tentaciones”, Mel y Yuli eran pareja, pero durante el encierro ambos fueron tentados por otros participantes. Yuli se sintió atraída por Vico, mientras que Mel se interesó por Milagros “Milo” González. Mel Alcalde recordó cómo se desarrolló su relación en el reality: “Con Yuli llevábamos una relación de 6 años y medio y decidimos entrar a ‘La isla de las tentaciones’, y caí en mi tentación. Nosotros no entramos por plata ni por fama, sino simplemente por ponernos a prueba, y así fue. Nos pusimos a prueba y fallamos”.

El ex participante de “La isla de las tentaciones” explicó que su relación con Yuli había llegado a un punto de desgaste, aunque no había celos ni conflictos evidentes. “Nunca hubo celos ni nada, pero había desgaste, y como no teníamos una razón de peso para terminar y teníamos muchas cosas que nos amarraban, ninguno de los dos se atrevía a tomar la decisión. Entonces entrar al reality fue una forma de tomar la decisión inconscientemente”, comentó. Mel también reflexionó sobre su nueva relación con Milo, que duró 10 meses, y mencionó que necesitaba tiempo para sí mismo después de haber estado en relaciones continuas desde los 17 años.

De cara a su participación en “Palabra de honor”, Mel Alcalde expresó que su intención es permanecer soltero y no buscar una nueva pareja. Sin embargo, reconoció que en el contexto del reality, las cosas pueden cambiar: “mi intención en el reality es estar soltero, no engancharme con nadie, no pretendo buscar pareja… pero uno nunca sabe en el reality, no voy a escupir al cielo”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Yuli Cagna se uniera al programa, Mel respondió que eso generaría “un caos mental, una situación muy compleja”, y añadió que podría resultar en un cambio significativo en su forma de ver las cosas.

En cuanto al formato del programa, que se asemeja a una academia militar destinada a corregir comportamientos rebeldes, Mel Alcalde comentó que no tiene experiencia en el servicio militar, pero se considera una persona disciplinada. “Yo no hice el Servicio Militar ni nada, mi papá sí. Pero yo soy muy disciplinado, me levanto siempre temprano para entrenar”, indicó. Sin embargo, también admitió que no es bueno siguiendo órdenes, ya que ha sido su propio jefe durante mucho tiempo. “Eso sí, no soy bueno para seguir órdenes, porque nunca he trabajado, nunca me he empleado, tengo mi negocio desde hace mucho tiempo”, explicó.

Mel enfatizó que su objetivo en “Palabra de honor” es que la audiencia lo conozca más allá de su imagen en el reality anterior, donde su comportamiento fue malinterpretado. “Lo que más quiero es que la gente me conozca de verdad, que no se queden con lo que fue el otro reality, donde no se alcanza a apreciar absolutamente nada de la persona”, afirmó. También se describió como una persona directa que no tolera las injusticias y que prefiere resolver conflictos a través del diálogo.

Finalmente, al ser preguntado sobre sus expectativas de ganar en “Palabra de honor”, Mel Alcalde expresó que su preparación física es clave para su desempeño en el programa. “Cuando gané en Míster Mundo me preguntaban si iba a poder ganar, y yo decía ‘depende de cómo llegue’, porque si llego con el físico que tengo que llegar, yo sé que lo puedo ganar. Esto es lo mismo, siento que he entrenado a full y con eso puedo ser de los mejores. A mí me gusta ganar, no me gusta competir”.