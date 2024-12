El emotivo apoyo de Miguel Piñera a Daniel Fuenzalida en momentos difíciles

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Miguel Piñera enfrenta una dura batalla contra una enfermedad, específicamente una leucemia aguda. En este contexto, Daniel Fuenzalida compartió en el programa ‘Hay que decirlo’ de Canal 13 el apoyo significativo que ha recibido del artista durante momentos difíciles de su vida.

El apoyo de Miguel Piñera a Daniel Fuenzalida

Durante la emisión del programa, Daniel Fuenzalida se mostró visiblemente emocionado al recordar el respaldo que le brindó Miguel Piñera en uno de los periodos más complicados que ha enfrentado. El animador reveló: “Me apoyó inmediatamente cuando yo decidí hacer un cambio, el que todos conocen”, refiriéndose a su proceso de rehabilitación.

Además, Fuenzalida destacó que Piñera siempre ha expresado su orgullo por él, no solo por haber superado una etapa difícil de su vida, sino también por el apoyo constante que le ha brindado. “Siempre me ha dicho que ha sentido mucho orgullo por mí. No solamente porque pude haber salido de una manera de la vida que todos conocen, sino que siempre me ha apañado, ha estado súper orgulloso”, enfatizó el animador.

Mensajes de aliento y apoyo constante

El animador también compartió que Miguel Piñera se mantiene en contacto frecuente con él a través de mensajes de WhatsApp, donde le ofrece apoyo en su carrera y celebra sus logros. “Me dice: ‘Bien, cabezón, estoy contento por lo bien que te está yendo en el programa’”, destacó Daniel Fuenzalida, subrayando la importancia de este apoyo en su vida profesional y personal.