Miguel Piñera revela su diagnóstico de leucemia aguda y su lucha por la vida

Miguel “Negro” Piñera, reconocido músico chileno, ha compartido recientemente su diagnóstico de salud, revelando que padece de leucemia aguda. A pesar de ser una persona que se considera precavida respecto a su salud, realizando chequeos anuales sin haber presentado problemas significativos hasta ahora, la situación ha cambiado drásticamente para él.

Chequeos anuales y diagnóstico inesperado

En una entrevista con El Mercurio, Piñera comentó: “Yo todos los años me hago los exámenes completos para saber si estoy bien y nunca me habían encontrado nada. Nunca he tenido ninguna operación, nunca me había pasado nada en mi vida”. Sin embargo, hace algunas semanas, durante un espectáculo en Puerto Varas, experimentó un mareo y dificultades para respirar, lo que lo llevó a buscar atención médica al día siguiente.

La consulta médica resultó ser un momento decisivo. Según relató el músico, la doctora le preguntó: “Negrito, ¿te cuento la verdad o no?”. Al optar por conocer la realidad, le informaron que tenía leucemia aguda y que su expectativa de vida era de seis meses. “La doctora me dijo que este no es un cáncer cualquiera”, explicó Piñera, quien también mencionó que consultó a otros tres médicos que confirmaron el diagnóstico.

Tratamiento y perspectivas

El tipo de leucemia que padece es descrito como fulminante, y aunque el tratamiento puede extender su vida, el pronóstico sigue siendo grave. “Con tratamiento, a lo sumo, me darán seis meses más”, indicó. Este viernes, Miguel Piñera recibió la primera de seis rondas de quimioterapia programadas. Sin embargo, se mostró optimista respecto a los avances en los tratamientos, señalando que podría evitar los pinchazos gracias a la posibilidad de reemplazar parte del tratamiento con pastillas. “También me dijeron que no se me va a caer el pelo. Imagínate, mi pelo es sagrado, si yo soy hippie y toda mi vida he tenido el pelo largo”, añadió.

Impacto emocional y apoyo familiar

El músico también reflexionó sobre el impacto emocional que ha tenido en su salud la reciente pérdida de su hermano, Sebastián Piñera, quien falleció en febrero. “Sin duda que la pena influyó, pero yo estoy tranquilo”, afirmó, destacando el apoyo y cariño que ha recibido de la gente. “Todo Chile sabe que más que un hermano, Sebastián era un padre para mí, y estoy listo para encontrarme con él”, concluyó Miguel Piñera, quien enfrenta esta difícil etapa con una actitud de aceptación y gratitud por el apoyo recibido.