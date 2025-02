Naya Fácil suspende la «Gala del pueblo» tras reconocer errores en su campaña de donaciones

Este fin de semana, Naya Fácil anunció la suspensión de la «Gala del pueblo» a través de sus redes sociales, explicando que la decisión se debió a la falta de financiamiento para el evento, a pesar de haber iniciado una campaña de donaciones entre sus seguidores.

Razones de la suspensión

La influencer Naya Fácil comentó sobre su experiencia al intentar organizar el evento, señalando que actuó de manera impulsiva y no consideró adecuadamente la magnitud de los gastos involucrados. “Actué de una manera súper impulsiva, sin medir la magnitud de este evento. Gastos que yo no me di cuenta que no puedo cubrir. Busqué maneras de ver estos gastos, coticé productoras, salones de eventos. Llegué a un espacio y cuando me empiezan a dar los valores dije ‘yo no puedo costear esto’. No me imaginaba que iba a salir esto”, expresó.

Reflexiones sobre la lucatón

Además, Naya Fácil hizo un mea culpa respecto a la «lucatón» que organizó para recaudar fondos, calificándola como el «peor error en toda su carrera». En sus palabras, “La lucatón es uno de los errores más grandes que he cometido en las redes sociales. Las lucatones son para temas importantes. Quiero reconocer públicamente mi error. Hay que juntar cosas para cosas importantes. Quiero disculparme con las personas que se han sentido pasadas a llevar con este tema de la lucatón (…) Yo les voy a dejar un pantallazo del monto que se recaudó. Este monto se puede ir a una fundación o simplemente la devolución. Me siento muy arrepentida”.

Compromiso con los donantes

Naya Fácil también reflexionó sobre la naturaleza de la «lucatón», indicando que no debió haberla realizado en un contexto donde hay personas que enfrentan enfermedades o adversidades. “Cómo se me pasó por la mente hacer una lucatón con gente que está sufriendo enfermedades o sufriendo adversidades…gracias por traerme los pies a la tierra y hacerme ver que estoy equivocada”, agregó.

Detalles sobre la cancelación del evento

La influencer concluyó su anuncio de la suspensión del evento diciendo: “Quiero informar que este evento se suspende. Por una parte monetaria y porque ya perdió la seriedad el evento. Quiero agradecer a mis facilines que me han apoyado. Quiero agradecer a los invitados que aceptaron ir. La gala del pueblo se suspende. Quizás en otro momento se pueda realizar (…) Se cancela el evento con mucha pena lo digo”, mostrando el monto que se alcanzó a recaudar y asegurando que su intención es devolver el dinero a quienes le donaron.