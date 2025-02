Nico Solabarrieta aclara su invitación a la gala de Viña y cuestiona la ausencia de Naya Fácil

En el reciente capítulo de “Primer Plano”, que se emitió la noche del domingo 9 de febrero, Nico Solabarrieta abordó el tema de la influencer Naya Fácil y su ausencia en la gala del Festival de Viña del Mar. Ambos, Solabarrieta y Naya Fácil, fueron seleccionados como “Embajadores del Festival de Viña del Mar” en la edición anterior del evento. Sin embargo, se destacó que Naya Fácil fue la única figura que no recibió una invitación para asistir a la gala.

El panel del programa de farándula “Primer Plano” indicó que el hijo de Fernando Solabarrieta no había sido invitado oficialmente, sino que asistiría como acompañante de su madre, Ivette Vergara. Durante la transmisión, el animador de Chilevisión interrumpió un audio del rostro de Mega cuando este se refirió al festival.

Ante los rumores sobre la invitación de Nico Solabarrieta a la gala, el programa se comunicó con él para aclarar la situación. Solabarrieta comentó: “A mí me llamaron la primera o segunda semana de diciembre, no me invitaron como ‘+1’, me llamaron de manera directa a mí”. A pesar de recibir la invitación, el exchico reality expresó que no conocía los motivos detrás de su asistencia a la gala. Además, enfatizó que no asistirá en compañía de su madre, afirmando: “No sé cuál habrá sido el motivo, pero a mi mamá la invitaron también por separado”.

Nico Solabarrieta también se refirió a la ausencia de Naya Fácil en la gala, señalando: “Hablar de discriminación es algo muy fuerte. No sé cuáles son los motivos de que no hayan invitado a Naya a la gala. Siento que alguien que es reina debería estar invitada a la gala”. Su declaración resalta la controversia en torno a la invitación de Naya Fácil y la percepción de su rol en el festival.