Pablo Quintanilla sufre accidente en el Dakar 2025: “Hoy ha sido un día difícil”

La última semana de competencia del Dakar 2025 comenzó con un incidente desafortunado para Pablo Quintanilla, quien sufrió un accidente que le impidió continuar en la carrera. El piloto chileno tuvo una caída en el kilómetro 133 mientras intentaba alcanzar a los líderes de la etapa 8, que se desarrolló entre Al Duwadimi y Riad, en Arabia Saudita. Como resultado del impacto, Quintanilla quedó inconsciente durante algunos segundos y fue evacuado en helicóptero.

En los momentos posteriores a su caída, recibió asistencia de otros competidores, incluyendo a Adrien Van Beveren y Luciano Benavides. Según un informe del Corriere della Sera, el nombre de Quintanilla fue mencionado junto al de Cristiano Ronaldo, lo que resalta la atención mediática que ha generado su accidente.

Para tranquilidad de sus familiares y seguidores, se confirmó que el piloto se encuentra consciente y no presenta fracturas, aunque sí experimenta dolor en el hombro, lo que le impide seguir compitiendo. En sus propias palabras, Quintanilla expresó: “Hoy ha sido un día difícil. En el km 133 tuve una caída fuerte mientras intentaba mantener el ritmo de los punteros. El impacto me dejó inconsciente por unos segundos, pero estoy agradecido de no tener fracturas ni lesiones graves”.

En el momento del incidente, Pablo Quintanilla ocupaba el séptimo lugar en la clasificación general de las motos. A pesar de la frustración de quedar fuera de la competencia, el piloto se mostró optimista y agradecido por el apoyo recibido, afirmando: “Aunque es frustrante quedar fuera del Dakar, lo importante es que estoy bien. Gracias a todos por el apoyo incondicional, volveremos más fuertes”.

Con este accidente, Quintanilla concluye su decimotercera participación en el Dakar, un evento que ha sido parte importante de su carrera como piloto.