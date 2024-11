Andrés Caniulef revela su interés por un compañero en Palabra de Honor: ¿quién es el afortunado?

Este domingo se llevará a cabo el estreno del nuevo reality show de Canal 13 titulado “Palabra de Honor, ¿Lealtad o traición?”, el cual sigue a la final de “¿Ganar o Servir?”. Uno de los participantes, Andrés Caniulef, ha compartido detalles sobre su vida personal y sus sentimientos hacia uno de sus compañeros dentro del encierro.

Confesiones de Andrés Caniulef

Andrés Caniulef ha expresado su interés romántico hacia uno de los reclutas del programa. En una reciente declaración, el comunicador mencionó que ha tenido un acercamiento con Sergio Rojas, pero que su atención se centra en otro participante. Caniulef describió a este compañero como “el hombre más guapo que yo he visto en mucho tiempo”, lo que indica un fuerte atractivo hacia él.

Sentimientos y expectativas

El recluta no se detuvo ahí y continuó compartiendo sus sentimientos, afirmando que “me gusta, me encanta, es un hombre para enamorarse”. Además, Caniulef destacó que, “además de lindo, es un tipo sensible, amoroso”. Estas declaraciones sugieren que su interés va más allá de lo físico, ya que también valora las cualidades emocionales de la persona que le ha llamado la atención.

En sus comentarios, Caniulef también insinuó que “pienso que hay una puerta abierta para mí, me encantaría tener una historia con él”, lo que deja entrever que está abierto a la posibilidad de desarrollar una relación más profunda con este compañero. Sin embargo, hasta el momento, el nombre del recluta que ha capturado su corazón no ha sido revelado.

Expectativas del nuevo reality

Con el inminente estreno de “Palabra de Honor, ¿Lealtad o traición?”, los seguidores del programa tendrán la oportunidad de descubrir quién es el misterioso galán que ha impresionado a Andrés Caniulef. La dinámica del reality promete ser emocionante, y los espectadores estarán atentos a cómo se desarrollan las interacciones entre los participantes, especialmente en lo que respecta a las relaciones personales y los vínculos que se formen durante el encierro.