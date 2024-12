Tensión y enfrentamientos marcan el último episodio de “Palabra de Honor” entre Faloon y Gala

Un tenso capítulo de “Palabra de Honor” se emitió durante la noche del jueves, como ya es habitual, mostrando el sinfín de enfrentamientos que se producen cada día en el encierro. Entre las rivalidades más conocidas se encuentran la de Faloon Larraguibel y Gala Caldirola, quienes de hecho coincidieron en “Ganar o Servir”, donde en su momento llegaron a ser muy cercanas. Sin embargo, la tensión y la mala onda entre las modelos comenzó a crecer, y pareciera que en este reality de estilo militar, alcanzó niveles inesperados.

Desarrollo del conflicto

El nuevo antecedente tomó lugar en una actividad en la que todos debían elegir a una persona con la que su dupla debía realizar un cara a cara. Josué Bernal escogió a Faloon para Gala. La Fiera zanjó su futuro laboral, tras vencer contrato en Canal 13 y recibir una oferta de Chilevisión.

La exintegrante de Yingo comenzó con las recriminaciones: “No me gusta que me saquen cosas de afuera sobre mi familia. Esto es una realidad y todos hablan de todos. Hay gente a la que le molesta que una sea confrontacional”. La respuesta de la española fue contundente: “Tú no eres confrontacional, eres falsa porque hablas por la espalda. Yo siempre di la cara por ti, y tú me pegaste una puñalada”. En esa misma línea, agregó que “una mujer que ha pasado por esas situaciones, no debería reírse de que a otra mujer la traten mal. Tú no te mereces que se rían de ti, pero yo tampoco”.

Reacciones y emociones

Faloon continuó expresando su apoyo: “Solo te he abrazado cuando lo has necesitado. Dije que tú te merecías luz, solo amor, que te merecías dejar atrás todo el dolor”. Ante la mención indirecta de los episodios de violencia intrafamiliar, Faloon rompió en llanto: “Es cuarta vez que te lo pido. No vuelvan a sacar mi vida privada, porque ha sido doloroso, y me lo refriegas y refriegas”. Tras decir estas últimas palabras, abandonó la actividad y fue al baño a llorar. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron algunas de sus amigas a consolarla. “Estoy cansada de que me saquen el tema. Saben que me va a doler y me va a dañar. Estoy en un proceso de sanar”, reconoció.

Por su parte, Gala no se inmutó con el llanto de Larraguibel: “Se victimiza al llorar. Da vuelta el discurso como si yo le hubiera dicho algo malo. (…) Yo se lo repetiré todo el reality si hace falta, para que a la gente no se le olvide”.

Este episodio refleja la complejidad de las relaciones interpersonales dentro del reality, donde las emociones y los conflictos personales se entrelazan con la dinámica del encierro.