Pamela Díaz celebra sus 44 años con sorpresas y humor en el set de “¡Hay que decirlo!”

Este miércoles 26 de febrero, Pamela Díaz celebró su cumpleaños número 44 en compañía de sus colegas del programa “¡Hay que decirlo!” en Canal 13. Durante la celebración, el panel, que incluía a Willy Sabor, Gissella Gallardo, Felipe Vidal y Valentina Saini, organizó una serie de sorpresas humorísticas para la ocasión.



Sorpresas y humor en el cumpleaños de Pamela Díaz

La primera sorpresa fue la llegada de Kanela, quien apareció en el estudio con un indio pícaro, lo que generó risas entre los presentes. Sin embargo, la diversión no terminó ahí, ya que Nacho Gutiérrez también tenía preparada una broma especial. Mientras se traía la torta, Gutiérrez anunció que había una sorpresa adicional: “Es una manera especial, yo sé Pamela que tú tienes mucho sentido del humor, pero de una manera especial le hemos pedido a una persona que venga y sostenga esta torta, directo de la gala”, comentó, anticipando la llegada de un invitado especial.

Acto seguido, Willy Sabor hizo su aparición caracterizado como Jean Philippe, la expareja de Pamela Díaz. Sabor llegó al estudio con una peluca rubia y una camiseta de colores, intentando imitar el estilo del conocido rostro de TVN en la Gala del Festival de Viña del Mar. Al ser preguntado sobre su identidad, Willy Sabor respondió: “Jean Philippe Guatón”.

Comentarios sobre el look de Jean Philippe

Durante la celebración, Pamela Díaz compartió su opinión sobre el look de su expareja. Recordando que ambos habían coincidido recientemente en la Gala de Viña 2025, Pamela expresó: “Se veía minísimo. A mí me encantó cómo se veía. Yo no lo vi en persona, pero lo vi cuando me mostraron la Gala”.

Por su parte, Pamela Leiva también comentó sobre el estilo de Jean Philippe, afirmando que él puede usar cualquier prenda y se verá bien. “A mí me gusta su look”, añadió Pamela Díaz, destacando que “siempre ha sido súper, en todas las Galas… Súper estratégica su forma de vestir, según lo que le gusta a él. La vez pasada salió elegido como de los mejores vestidos”, concluyó, asegurando que “él es súper atrevido”.