Pampita en el ojo del huracán: ¿un nuevo hermano desconocido aparece en su vida?

Pampita enfrenta un complicado momento mediático tras revelar mensajes privados y la posible aparición de un hermano desconocido, Sergio Villamonte.

Pampita atraviesa un momento complicado en su vida mediática, especialmente tras la reciente revelación de mensajes privados en el contexto de su separación de Roberto García Moritán, quien enfrenta acusaciones de malversación de fondos públicos. A este drama personal se suma un nuevo desarrollo, ya que el 27 de septiembre se dio a conocer que la modelo podría tener un hermano desconocido hasta ahora. Esta información fue divulgada en el programa argentino “A la Tarde”, donde se mencionó a un hombre llamado Sergio Villamonte, de 48 años.

De acuerdo con lo que se expuso en el programa, se indicó que Sergio Villamonte fue entregado a otra familia dos años antes del nacimiento de Pampita. El periodista Diego Esteves comentó sobre el proceso legal que se está llevando a cabo, señalando que “la justicia dio lugar a esto y el 16 de septiembre lo citó tanto a Sergio Villamonte como a la mamá de Pampita, Antonia Dos Santos, a General Pico”. Esteves también mencionó que “fue Sergio quien se hizo el ADN, pero ella lo hizo en Santa Rosa. Hay que esperar los tiempos de la Justicia y si da, que es compatible, Pampita va a tener un nuevo hermano”.

Por su parte, Damián Rojo, otro comunicador del programa, añadió que Pampita está al tanto de la situación. “Se le pidió un ADN, que todavía no se hizo, ella no lo negó”, afirmó Rojo. Además, explicó que la historia de Sergio indica que “Antonia lo llevó a donde terminó viviendo, lo que no tiene claro es si lo llevó porque era su hijo o alguien se lo dio. Es lo que quiere averiguar”.

La situación ha generado un gran interés mediático, dado el contexto personal de Pampita y las implicaciones familiares que podrían surgir de esta nueva revelación. La atención se centra ahora en el desarrollo de este caso y en cómo podría afectar la vida de la modelo en el futuro.