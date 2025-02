Pancho Saavedra apoya a Karen Doggenweiler ante críticas por su elección de vestuario en la Gala de Viña

La Gala del Festival de Viña del Mar, un evento emblemático en el calendario del espectáculo chileno, se encuentra en el centro de la atención mediática, especialmente por las recientes controversias que han surgido en torno a la animadora Karen Doggenweiler. A pocas horas del inicio de esta importante celebración, Pancho Saavedra ha expresado su apoyo hacia Doggenweiler, quien ha sido objeto de críticas por su elección de vestimenta para la gala.

Controversia por la elección de vestuario

La animadora Karen Doggenweiler ha enfrentado una serie de críticas por parte de diseñadores chilenos tras su decisión de no utilizar vestimenta de origen nacional para el evento. Uno de los diseñadores que se manifestó al respecto fue Rubén Campos, quien había sido responsable del vestido que Doggenweiler lució en la Gala de 2023. Campos expresó su descontento, señalando que “eso es lo que pasa con los rostros, que uno les presta, las atiende, les muestra… que se yo, y después en los momentos que debieran… no están”. Esta declaración refleja la frustración de algunos diseñadores que sienten que sus esfuerzos no son valorados por las figuras públicas.

Apoyo de Pancho Saavedra

A pesar de las críticas, Pancho Saavedra, quien fue el animador de la última edición del festival, no dudó en ofrecer un mensaje de apoyo a Karen Doggenweiler y a su compañero Rafael Araneda a través de su cuenta de Instagram. En su publicación, Saavedra deseó “todo el éxito del mundo a estos dos grandes comunicadores en esta nueva jornada de el Festival de Viña”, acompañando su mensaje con una fotografía de la pareja de animadores.

El comunicador también se dirigió directamente a Doggenweiler, instándola a “disfrutar y pasarlo bien” y enfatizando que “ni el vestido ni lo que digan es más importante que la realización profesional de llegar a la Quinta Vergara”. Además, extendió un “abrazo inmenso a todos los profesionales que realizan el Festival”, haciendo una mención especial al director del evento, @iamdondani, quien es reconocido por su papel en la organización de esta celebración anual.

La Gala del Festival de Viña del Mar continúa siendo un evento de gran relevancia en la cultura chilena, y las interacciones entre sus figuras públicas reflejan tanto el apoyo como las tensiones que pueden surgir en el ámbito del espectáculo.