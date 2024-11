Pangal Andrade revela su forma única de amar: “Soy más bruto en ese sentido”

El conocido deportista y presentador chileno, Pangal Andrade, ha compartido detalles sobre su vida amorosa y su perspectiva sobre las relaciones en una reciente entrevista. En una conversación con La Firme de La Cuarta, Andrade, quien se hizo famoso por su participación en el programa Ganar o Servir de Canal 13, abordó su estilo particular de expresar amor hacia su pareja, la conductora argentina Melina Noto.



Andrade, con un toque de humor, comentó: “Soy otro tipo de romántico, no soy el romántico tipo ‘Ay, amorcito, te amo’, rosas y ‘vámonos a viajar a una isla desierta’”. En este sentido, reveló que actualmente está construyendo una habitación para Noto, que incluirá un walking closet, ya que ella se ha mudado a vivir con él. “Esa es mi forma de mostrar cariño, otro tipo, no el ‘oye, amor, es que te amo’”, explicó Andrade, quien se considera menos expresivo en términos románticos tradicionales.

El presentador admitió que su estilo ha generado quejas en sus relaciones pasadas, afirmando: “Todas mis pololas me lo han dicho, todas se quejan, por lo poco romántico que soy”. En cuanto a su relación actual, que ya lleva cuatro años, Andrade también se refirió a su visión sobre el matrimonio. Aclaró que no es un ferviente creyente en la institución matrimonial, ya que “no soy católico de hecho”, pero sí considera que una unión puede ser celebrada de manera divertida, con una fiesta donde amigos y familiares compartan palabras bonitas.

En el pasado, Andrade había expresado su deseo de no ser padre, como mencionó en una entrevista con Angélica Castro para El aperitivo. Sin embargo, en el contexto del reality show en el que participa, ha reconsiderado su postura. A sus 39 años, reflexionó sobre cómo el encierro le ha llevado a pensar en la paternidad, diciendo: “El encierro te hace decir cosas, jajaja, es cuático, pensai mucho”. También mencionó que ha visto a muchos de sus primos convertirse en padres, lo que ha influido en su perspectiva.

Andrade se describió como una persona libre, que disfruta de su independencia y de la posibilidad de viajar sin ataduras. “Soy un hueón muy libre, pesco mis cosas y me voy donde quiera”, comentó, refiriéndose a su estilo de vida. Sin embargo, también ha notado un cambio en sus intereses, ya que ha dejado de buscar experiencias extremas. “Pasa el tiempo y a uno le gustan otras cosas. Ya no me gusta la adrenalina así ‘¡WUAAAAA!’”, expresó, indicando que ahora prefiere actividades más tranquilas y disfrutar de momentos en casa.

En relación a su sexualidad, Andrade se mostró abierto y sin tabúes. Compartió que siempre ha tenido una visión clara sobre el sexo, gracias a la educación que recibió en su familia. “El sexo nunca ha sido tabú para mí. Siempre he sido abierto, de mi familia”, afirmó, añadiendo que desde pequeños se les enseñó sobre la importancia de cuidarse. Andrade incluso reveló que en su infancia había considerado ser actor de películas para adultos, lo que refleja su actitud despreocupada hacia el tema.

Finalmente, Andrade recordó con humor sus experiencias de juventud, mencionando que su primer beso fue con una prima, lo que ilustra la cercanía y la dinámica familiar que siempre ha tenido. “Les di besos a todas mis primas, jajaja, para qué te voy a mentir”, concluyó.