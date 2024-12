Kenita Larraín anticipa sorpresas sobre Jorge Valdivia y Maite Orsini en “Podemos Hablar”

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, donde participarán como invitados Evelyn Matthei, Salfate, Vanessa Daroch y Kenita Larraín. En esta ocasión, Kenita Larraín utilizará sus conocimientos en numerología para realizar predicciones sobre diversos fenómenos.

Predicciones sobre Jorge Valdivia

Durante el programa, Kenita Larraín abordará la situación del exfutbolista Jorge Valdivia y su relación con Maite Orsini. En referencia a Valdivia, Larraín mencionará: “Son personas que a veces se quedan bien entrampadas como en trancas del pasado”, según lo consignado por Página 7. Además, se referirá a los problemas legales que enfrenta el exjugador, afirmando: “Calculando, esto me confirma que no es para corto, da para largo… no sé si seguirá en la cárcel, pero va a seguir con este tema”.

Reflexiones sobre Maite Orsini

En cuanto a Maite Orsini, Larraín expresará que “es una persona que seguramente los nuevos ciclos va a trabajar mucho para tener esta familia que tanto anhela, porque es parte de su misión de vida”. También comentará sobre el nuevo año que se aproxima, indicando que “no es tan amigable, podría tener mucha pena e incluso llegar a una depresión”.

La participación de estos invitados en el programa promete ofrecer una visión interesante sobre sus vidas y las circunstancias que los rodean, especialmente en el contexto de los desafíos personales y profesionales que enfrentan.