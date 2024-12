Ruth Gamarra enfrenta desafíos económicos tras complicada operación y busca nuevas oportunidades laborales

La ex chica Mekano, Ruth Gamarra, ha enfrentado serios desafíos de salud y económicos tras someterse a una operación por necrosis en su cadera. A pesar de que su diagnóstico inicial no indicaba una condición invalidante, Gamarra ha estado utilizando muletas durante los últimos diez meses, lo que ha impactado su capacidad para trabajar como microempresaria.

Desafíos de salud y económicos

En una entrevista con LUN, Ruth Gamarra reveló que ha gastado alrededor de $30 millones en tratamientos médicos, lo que ha generado una serie de deudas que continúan acumulándose. La bailarina y empresaria mencionó que, a pesar de contar con un seguro médico, este dejó de ser efectivo hace dos años. Aunque contrató un seguro oncológico, este no cubrió la operación en Viña del Mar, ya que el tumor que le fue diagnosticado no era maligno.

Gamarra expresó: “Entre procedimientos médicos, operaciones, calmantes, horas con especialistas, medicamentos, resonancias, biopsia, etcétera. Yo tenía un seguro médico, pero justo hace dos años que ya no lo tengo”.

Apoyo familiar y sacrificios

La situación económica ha llevado a Ruth Gamarra a tomar decisiones difíciles. Compartió que su familia ha sido un pilar de apoyo, pero también ha tenido que vender su camioneta para hacer frente a los gastos. Este año, no pudo participar en la Feria de Emprendedores durante la Navidad, un evento clave para su negocio. Actualmente, está utilizando tarjetas de crédito para cubrir sus necesidades.

En sus propias palabras, Gamarra comentó: “Mi familia me ha ayudado, pero ha sido difícil. Debí vender mi camioneta. Además, este año no pude trabajar en la Feria de Emprendedores en Navidad, que es la mejor fecha. Por ahora estoy usando las tarjetas de crédito y estoy bicicleteando nomás”.

Una actitud resiliente

A pesar de las adversidades, Ruth Gamarra se muestra decidida a no rendirse. En la entrevista, enfatizó su deseo de recuperarse y su determinación para volver a su mejor momento. Afirmó: “No quiero victimizarme, no soy pobrecita. Quiero recuperarme y no me voy a rendir, seguiré dando lo mejor de mí para volver a estar en mi mejor momento”.

Además, Gamarra ha decidido explorar nuevas oportunidades para generar ingresos. Ha comenzado a producir material para adultos, una decisión que tomó tras recibir el apoyo de su hija, Kiara, quien reside en California. Gamarra explicó: “Antes no consideraba la posibilidad de abrir una cuenta porque no me hacía falta, me encontré con un contrato súper bueno que establece lo que quiero o no mostrar. Ya tengo 47 años, soy abuela de dos niños y mi hija me dijo ‘mamá, hazlo'”.

La historia de Ruth Gamarra refleja no solo los retos que ha enfrentado, sino también su espíritu indomable y su búsqueda de nuevas formas de superar las dificultades.