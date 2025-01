Sergio Riesenberg comparte su opinión sobre los nuevos animadores del Festival de Viña 2024

El reconocido director de televisión, Sergio Riesenberg, quien estuvo a cargo del Festival de Viña del Mar desde 1981 hasta 1990, participó en el programa de Vía X, “Todo va a estar bien”, donde compartió su opinión sobre los animadores que este año estarán en la Quinta Vergara: la debutante en el certamen Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quien ha animado el festival durante cinco años y se prepara para su sexto año consecutivo.



Riesenberg comenzó comentando sobre la animadora de “Mucho Gusto”, expresando que “ella es estupenda. Me alegro mucho que haga Viña del Mar y creo que lo va a hacer muy bien”. El director enfatizó que para triunfar en la Quinta Vergara, Doggenweiler solo necesita ser ella misma, “tal como ha sido hasta el momento”. Sin embargo, también le ofreció un consejo: “Que no intente competir con Rafael (Araneda) sobre en cuanto habla más o quien supuestamente tiene más presencia en Viña del Mar, eso es un error tremendo”.

Opiniones sobre Rafael Araneda

En la conversación, Riesenberg también analizó el perfil de Rafael Araneda y compartió su opinión sobre el animador. Dijo: “Rafael Araneda me gusta como persona, no me gusta como conductor porque lo encuentro afectado, exagerado. A mí nunca me ha gustado mucho… sobreactuado”. A pesar de que Araneda ha creado un estilo que ha sido bien recibido por el público, Riesenberg expresó que no es de su agrado, aunque reconoció que “como persona es encantador, es una linda persona”.

El animador ideal para el Festival

En una parte de la entrevista, Riesenberg mencionó a Daniel Fuenzalida como el animador que le gustaría ver en el escenario de la Quinta Vergara. Lo describió como un “fenómeno” y destacó su importancia en la televisión chilena, afirmando que “hoy se transformó en una figura importantísima en la televisión chilena, cosa que a mí me alegra muchísimo en lo personal porque le tengo una gran estimación”.

Finalmente, Riesenberg concluyó su intervención diciendo: “Si tú me preguntaras a mí ‘¿Qué animador pondría en el Festival de Viña?’, (respondería) al Huevo. Estoy hablando en términos generales no por canales de televisión. Yo creo que hoy sería ideal en el Festival”.

Este análisis de Riesenberg sobre los animadores del Festival de Viña del Mar ofrece una perspectiva interesante sobre las expectativas y los estilos de conducción que se presentarán en el evento.