Omar Gárate revela un sorprendente origen de su cápsula que promete sanar 300 enfermedades

Sernac denuncia a Omar Gárate por promocionar productos “milagrosos”. Se solicitan multas de hasta $145 millones por publicidad engañosa y riesgos a la salud.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció la semana pasada que ha presentado una denuncia contra el locutor radial Omar Gárate. Esta acción se debe a la promoción de una serie de productos que se describen como “milagrosos”, los cuales supuestamente tienen la capacidad de curar al menos 300 enfermedades. En particular, se ha señalado a las cápsulas denominadas “Moringa Ancestral”.

El Sernac ha indicado que, dado que se trata de publicidad engañosa, se ha solicitado la imposición de sanciones severas que podrían alcanzar hasta 2.250 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a más de 145 millones de pesos chilenos. La entidad argumenta que la promoción de estos productos podría estar causando daños a la salud de los consumidores.

En respuesta a estas acusaciones, Omar Gárate expresó su tranquilidad y confianza en el proceso judicial, manifestando su postura durante una aparición en el matinal “Mucho Gusto” de Mega. En este programa, el locutor defendió las propiedades de su producto, manteniendo un tono humorístico a pesar de la controversia. Gárate afirmó: “¿De dónde saqué esto yo? Lo saqué de la Universidad de Harvard, de Estados Unidos. Ahí dice que Moringa sanaba más de 300 enfermedades. Lo lancé al aire, pero esto fue hace más de 10 años, cuando yo estaba en la televisión. Eso no lo hago ahora y eso es todo”.

Además, el locutor se refirió a su formación académica, señalando: “Yo no soy un comunicador que fue a la universidad. Salí de un liceo industrial y pasé a tomar un micrófono, grandes estudios no tengo. Me equivoqué, si tengo que pedir disculpas lo haré. Me asesoré por esta Universidad de Harvard…”. A pesar de la situación, Gárate continuó con su programa, mostrando su habitual estilo y humor.