Suspensión de conciertos de Shakira en Chile genera incertidumbre por el estado del Estadio Nacional y el partido de La Roja

La suspensión de los dos conciertos de Shakira en el Estadio Nacional ha generado preocupación no solo entre los seguidores de la artista, sino también entre los aficionados al deporte, dado que el recinto de Ñuñoa se prepara para la resiembra del césped de cara al importante partido que disputará la Selección Chilena contra Ecuador en las Eliminatorias el próximo 25 de marzo. La decisión de posponer el recital se tomó tras la denuncia de un desnivel en el suelo donde se iba a instalar el escenario. Hasta el momento, las nuevas fechas para los shows aún no han sido confirmadas, y aunque se intentó reprogramarlos para esta semana, las negociaciones no prosperaron debido a que se priorizó el próximo encuentro de La Roja.



Razones de la suspensión de los conciertos

Shakira, a través de un comunicado, manifestó que “desafortunadamente, nos hemos encontrado con que el suelo del lugar donde iría mi escenario está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia”.

Declaraciones del director del IND

El director del Instituto Nacional del Deporte (IND), Israel Castro, en una conversación con La Tercera, afirmó que “la infraestructura del estadio se cedió en perfectas condiciones tanto en esta ocasión, como en todos los eventos que se han realizado anteriormente. La suspensión tiene que ver con el montaje que se realizó para el evento, por lo que no existe ninguna responsabilidad del estadio en dicha situación”.

Castro también indicó que “una vez que se haga el desmontaje, se podrá ver si la estructura plástica que cedió también dañó la pista. De ser así, se aplican las garantías que estipula el contrato y se procederá a su pronta reparación, lo que no pone en riesgo el desarrollo del fútbol”.

Plazos y reprogramación de los conciertos

El director del IND detalló que, según el contrato, Fénix desocupará el recinto el 5 de marzo y de inmediato comenzará el corte vertical que prepara la cancha para la resiembra. “Luego ese césped germina y será el que reciba el partido. Los plazos se están cumpliendo”, afirmó.

En relación a la posibilidad de reagendar los conciertos de Shakira para esta semana, Israel Castro mencionó que “no hubo una solicitud formal, pero sí se conversó la opción”.

“Nuestro plazo máximo era un concierto el 4 de marzo y con eso se llegaba al partido del 25 de marzo, ya que la resiembra necesita poco más de dos semanas para crecer. Debemos cumplir el compromiso con la Roja, reagendar ponía en riesgo los plazos”, concluyó el director del IND.