Tita Ureta enfrenta un dilema familiar tras el pre infarto de su padre y su nuevo hogar en Santiago

Tita Ureta enfrenta un momento decisivo en su vida personal y profesional, ya que se prepara para importantes desafíos en Mega durante el Festival de Viña del Mar. Sin embargo, un imprevisto la ha llevado a centrarse en su familia. Su padre, Emeterio Ureta, sufrió un preinfarto a sus casi 80 años, lo que obligó a la periodista a instalarse en la clínica para acompañarlo en su recuperación.

El susto fue considerable, pero la situación ya está bajo control. En una storie de Instagram, Tita Ureta expresó: “Pasaba por aquí para agradecer las muestras de cariño, el amor, cada mensajito, a quienes se enteraron de que mi papá estuvo unos días en la clínica”. Además, añadió: “Tuvo un preinfarto, ya está bien, ya salió de todo, pero estamos super agradecidos como familia de quienes lo cuidaron, de quienes pudieron detener esto a tiempo”.

Desde su cuenta de Instagram, Tita también quiso enviar un mensaje de reflexión, haciendo un llamado a que las personas se comuniquen con sus padres: “No cuesta nada hacer un llamado y puede salvar tanto. Si tienes la suerte de tener a tu papá, mamá o alguien que te importe mucho vivo, este es un llamado y un recordatorio para que lo llames”.

Esfuerzos para que su padre viva cerca de ella

En una conversación con LUN, Tita Ureta reveló que está remodelando su nuevo hogar, no para tener un espacio más grande para ella y su marido, sino para ofrecer a su padre su actual departamento en Santiago, con el objetivo de que viva cerca de ella. Tita desea que su nueva vivienda esté lista en dos meses, para que su progenitor se mude a donde ella residía anteriormente. “Todo este cambio es para que él esté más cerca de mí y tenga una vejez tranquila, y que yo le pueda devolver la mano de todo lo que él me dio: me pagó el colegio, los estudios”, afirmó.

Tras el preinfarto, Tita considera que es peligroso que su padre, un adulto mayor de casi 80 años, continúe viviendo en El Arrayán. Ella explicó: “Mi papá tuvo ahora un episodio (médico) por vivir ahí, por las escaleras, estuvo un poco delicado”. Emeterio Ureta, por su parte, comentó: “Tuve un evento que afortunadamente pasó cuando estaba acompañado por personas de Mega en mi casa, que me llevaron a la clínica”.

El empresario también mencionó que Tita estaba en Australia y su otro hijo estaba trabajando en el sur, lo que lo dejó demasiado solo en un momento crítico. “Ahí me di cuenta que no es bueno”, agregó.

Al ser consultada sobre si su padre aceptó la idea de vivir cerca de ella, Tita respondió: “Sí. Tiene en venta la casa de El Arrayán, lo decidió ahora. La va a vender y ahí quiere venir a vivir a un espacio más cómodo. El invierno es rudo en El Arrayán”.

Tita expresó su preocupación por la situación de su padre: “A los 80 años, seguir allá, solo, a mí me preocupa. Me gusta tenerlo cerca, preocuparme por él. Creo que uno como hijo tiene que armar un plan para la vejez de los papás, para tenerlos cerca, por si pasa alguna cosa”.

Finalmente, Tita Ureta concluyó: “Ahora que tuvo este episodio en El Arrayán, me asusté mucho. Quiero tenerlo cerca. Además, estoy tranquila cuando está cerca, puedo trabajar tranquila, en paz”.