Tonka Tomicic regresa a la televisión en la Gala del Festival de Viña 2025 tras un bajo perfil mediático

Tonka Tomicic ha hecho su esperado regreso a la televisión al participar en la Gala del Festival de Viña 2025, consolidándose como una de las figuras más destacadas de las ediciones anteriores. La animadora había mantenido un perfil bajo, alejada de la atención mediática, especialmente desde que su nombre se asoció al Caso Relojes. Sin embargo, se ha informado que está tomando distancia de este asunto judicial y que podría ser sobreseída pronto, dado que no se le atribuye ninguna responsabilidad en el caso.

Regreso a la televisión

Hasta el momento, la modelo había estado activa principalmente en sus redes sociales y en breves entrevistas en programas de espectáculo, pero no había aparecido en televisión abierta. La ex pareja de Jorge Valdivia optó por un look elegante, vistiendo de blanco, y se presentó en la alfombra roja de la Gala del Festival con un vestido dorado que brillaba intensamente.

Palabras de agradecimiento

Durante su paso por la alfombra roja, Tomicic expresó su gratitud al público, diciendo: “Muchas gracias por este hermoso recibimiento, me siento muy apoyada por este público”. Además, añadió: “Estoy contenta y agradecida, los ciclos se van cerrando y se vienen tiempos buenos. Llegó el momento de sacar la cara e ir adelante”.

Proyectos futuros

En un tono más ligero, Tomicic también hizo referencia a sus planes futuros, comentando: “Tengo canal, mi canal de YouTube”, lo que sugiere que está lista para retomar su carrera en el ámbito digital. Su regreso a la televisión y su participación en eventos como la Gala del Festival de Viña 2025 marcan un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.