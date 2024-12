Yamila Reyna considera un regreso a la televisión en el matinal más visto de Chile

La salida de Monserrat Álvarez de Chilevisión ha generado especulaciones sobre quién será la nueva animadora de Contigo en la mañana. En este contexto, Yamila Reyna ha surgido como una de las candidatas potenciales. En una entrevista con Publimetro, la actriz y presentadora cordobesa se refirió a la posibilidad de regresar a un matinal, a pesar de su ausencia en la televisión abierta en los últimos tiempos. Durante el verano de 2024, Reyna estuvo al frente del programa Buenos días a todos, experiencia que fue bien recibida por la audiencia.

Posibilidad de un regreso a la televisión

Yamila Reyna expresó su interés en la posibilidad de unirse a Contigo en la mañana, afirmando que le gustaría abrir esa puerta. “Por supuesto que siempre es un honor que se baraje tu nombre, sobre todo en un equipo tan lindo como el Contigo en la mañana”, comentó la actriz. Además, mencionó que tiene una buena relación con algunos de los miembros del equipo, como Roberto Cox y JC Rodríguez, aunque admitió que no tiene novedades concretas sobre su posible incorporación.

Desafíos y proyectos futuros

Reyna también destacó que la idea de regresar a un matinal, especialmente al más visto del país, es algo que la seduce. “Siempre los desafíos son bonitos. Creo que a lo largo de mi carrera he asumido diferentes tipos de proyectos y me he embarcado sin problemas”, añadió. La actriz mencionó su experiencia previa en TVN y su deseo de volver a la televisión en un formato que esté relacionado con la entretención. “Después de mi proceso en TVN y mi paso por el matinal, he dicho que si vuelvo a la televisión, volvería a hacer algo que tenga que ver con la entretención. Y un matinal en verano tiene mucho que ver con eso y me acomoda”, indicó.

Yamila Reyna concluyó su declaración afirmando que le gusta el formato de matinal y que siente que es un espacio que le resulta familiar. “Me gusta y siento que es mi idioma y mi tecla también. Claro que sería un bonito desafío, una linda opción, pero por el momento mis planes están en mis proyectos como actriz”, finalizó.