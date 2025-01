Reavivan polémica entre ex participantes de Yingo: ¿qué dijo Arenita sobre Faloon y su pasado?

Esta semana se reavivó una antigua controversia que se remonta a los años de Yingo, cuando en el reality de Canal 13, Palabra de Honor, Faloon Larraguibel y un grupo de participantes realizaron comentarios sobre un momento difícil que vivió Natalia Rodríguez, conocida popularmente como Arenita. En particular, durante el encierro, se burlaron del intento de suicidio de la ex participante de Yingo.

Arenita, a través de sus redes sociales, fue consultada sobre las burlas que recibió y no dudó en criticar a Faloon, afirmando que en el pasado ya había hecho comentarios despectivos sobre otras personas. En sus historias de Instagram, Arenita expresó: “La verdad es que no me sorprende para nada de ella, se burló antes y sigue haciéndolo más de 15 años después, como una niña de 13 años”.

Las reacciones a las burlas fueron inmediatas, y se evidenció que las víctimas se reían del intento de suicidio de Arenita en el programa. En un clip que circuló en redes sociales, se puede ver a los participantes riéndose de la situación, lo que generó un gran revuelo entre los seguidores del programa.

Las declaraciones de Rodríguez provocaron sorpresa en Alexander Núñez, conocido como Arenito, quien también utilizó sus redes sociales para desmentir a su ex amiga de Yingo y defender a Faloon. Arenito comenzó su mensaje diciendo: “Respecto a lo que otra persona dice, esa persona a la que todos saben a quién me refiero, no es real. No sé por qué, pero parece que estábamos en programas distintos”.

Además, Arenito continuó su defensa, afirmando: “Jamás dijiste una palabra ofensiva hacia otra persona. De hecho, eras tú quien me decía: ‘Amigo, no te burles de esas cosas’, porque yo era muy burlesco y jugaba con eso”.

Finalmente, Arenito concluyó su mensaje deseándole lo mejor a Arenita, pero reiterando que lo que ella estaba diciendo no era cierto: “Bueno hasta que yo lo viví. Por eso, le deseo lo mejor de la vida a esta persona, pero lo que está hablando no es real”.

Este intercambio de declaraciones ha generado un gran interés en las redes sociales, donde los seguidores del programa han estado comentando sobre la situación y las reacciones de los involucrados.