Detención de chileno en Florida por brutal asesinato con un extintor: ¿qué llevó a la tragedia?

Un hombre chileno ha sido arrestado en Florida tras ser acusado de asesinar a otro individuo utilizando un extintor.

Detalles del incidente

Según informes de diversos medios estadounidenses, el suceso tuvo lugar el 8 de enero en un motel de Kissimmee, Florida. El acusado, Piero Estefano But-Castillo, de 25 años, había ingresado a Estados Unidos el 1 de enero con una visa de turista.

Intervención policial

El alguacil Marcos Lopez indicó que las autoridades fueron alertadas por varias llamadas que informaban sobre un altercado en el motel Quality Inn, donde But-Castillo estaba golpeando a la víctima con un extintor y pisoteándola.

Motivo del ataque

El reporte del alguacil señala que el ataque se originó tras un desalojo del motel, lo que provocó que el chileno comenzara a romper objetos en el lugar. La víctima, identificada como Robert Krusinowski, un hombre de 55 años, era un residente habitual del motel y colaboraba con el personal en tareas de mantenimiento.

Descripción del ataque

El sheriff López comentó sobre la situación, afirmando: “En un intento de calmarlo, nuestra víctima, el señor Robert Krusinowski, un hombre de 55 años, estaba desarmado y solo intentaba calmar la situación”. Sin embargo, el sheriff añadió que “nuestro sospechoso se enojó y simplemente lo golpeó hasta matarlo. Fue una paliza brutal con un extintor de incendios”.

Consecuencias del ataque

Como resultado de la agresión, Krusinowski sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, lo que llevó a su fallecimiento debido a las lesiones.

Cargos y detención

Tras el incidente, But-Castillo fue detenido y enfrenta múltiples cargos, incluyendo asesinato premeditado, resistencia a un oficial con violencia, agresión y daños criminales, según lo reportado por The New York Post. Actualmente, se encuentra bajo custodia en la cárcel del condado de Osceola y no tiene derecho a fianza.