Descubren hogar de ancianos clandestino en San Joaquín: condiciones insalubres y falta de permisos alarman a las autoridades

En la comuna de San Joaquín, ubicada en la Región Metropolitana de Chile, se ha descubierto un hogar de ancianos que operaba de manera clandestina, el cual presentaba condiciones insalubres para las 19 personas que residían en su interior.

Condiciones del hogar de ancianos

Los informes indican que el lugar estaba en un estado deplorable, con baños sucios, comida vencida y en estado de descomposición, así como medicamentos caducados. Además, se encontraron desechos de roedores y camas deterioradas infestadas de chinches y pulgas.

La situación fue denunciada a la Municipalidad de San Joaquín, donde se mencionó el fallecimiento de uno de los residentes y las precarias condiciones en las que vivían los adultos mayores. Esta denuncia llevó a la intervención de las autoridades y a la fiscalización del lugar, lo que fue corroborado por un reportaje del noticiario central de Canal 13.

Intervención de las autoridades

El administrador municipal de San Joaquín, Bastián Jul, declaró que el hogar no contaba con ningún tipo de permiso por parte del SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor) ni de la municipalidad. Jul afirmó que “el lugar está en pésimas condiciones” y que “hay vulneración de derechos de forma severa a estos adultos mayores, las condiciones de salubridad son pésimas”.

Por su parte, el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, confirmó que se habían encontrado medicamentos vencidos y alimentos en mal estado, además de condiciones sanitarias muy deficientes, incluyendo baños en condiciones deplorables. Soto describió la situación como “completamente indignante”.

Falta de documentación y reubicación de los ancianos

La dueña del establecimiento no poseía todas las cédulas de identidad de los residentes, ya que solo tenía 11 de las 19 personas. El Mayor Oscar Llaitén, de la 50° Comisaría de San Joaquín, explicó que “hay algunos carnets de identidad, otros no se encuentran” y que no había carpetas que documentaran el estado de salud de los ancianos. Esto implica que se debe verificar la identidad de los residentes para proceder adecuadamente.

Los 19 ancianos que fueron rescatados del hogar clandestino están actualmente a la espera de que sus familiares se hagan cargo de ellos. En caso de que esto no ocurra, se procederá a su reubicación en otras residencias adecuadas.