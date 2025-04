Danilo 21 estalla contra Only Fama: “Son mentirosos y poco profesionales”

El conocido personaje de la televisión chilena, Danilo 21, ha expresado su descontento hacia el programa Only Fama tras sentirse menospreciado por el panel del show. En un video publicado en sus redes sociales, Danilo 21 acusó a los panelistas, en particular a Fran García-Huidobro y Daniela Aránguiz, de ser “mentirosos” y de difundir información falsa sobre él.



El conflicto se originó cuando Only Fama comenzó a hablar de Danilo 21, lo que él considera un intento de aumentar el rating del programa. En su video, Danilo 21 afirmó: “El programa Only Fome comenzó hablando de mí, a ver si les llega un poco más de rating. Además, inventando y sacándose historias del ho…”.

Entre las acusaciones que Danilo 21 desmintió, se encuentra la afirmación de que él había dicho que Fran García había solicitado la cabeza de Daniela Aránguiz. También se refirió a rumores sobre su supuesta visita a Mega para solicitar trabajo, aclarando que nunca fue el origen de tales rumores, sino que estos provenían de Sergio Rojas. “No sé por qué me nombraron a mí como el creador de ese chisme”, comentó.

Además, Danilo 21 explicó el contexto de sus reuniones con miembros de Mega, indicando que fue contactado para un casting que inicialmente rechazó, pero que luego se llevaron a cabo reuniones profesionales en un ámbito diferente. Afirmó: “A veces los canales necesitan talentos para poder levantar proyectos caídos, malos, pedorros como Only Fome”.

En su crítica hacia Fran García-Huidobro, Danilo 21 se mostró ofendido por los comentarios sobre su sexualidad, señalando: “Me parece feo que, siendo una persona referente de la comunidad, te hayas metido con mi sexualidad. Me pareció muy bajo que te metieras con eso”.

Por su parte, también se dirigió a Daniela Aránguiz, quien había hecho una broma sobre su apariencia física, diciendo que tenía “orejas de chancho”. Danilo 21 respondió: “Ella dijo que tengo orejas de chancho, y puede ser. Yo no tengo ningún problema con mi físico, pero ¿sabes qué no tengo? Los cuernos de cinco metros que tú arrastras y que no te dejan vivir tranquila. Por eso estás tan tóxica”.

El intercambio de palabras entre Danilo 21 y el panel de Only Fama ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de ambos lados han expresado sus opiniones sobre el conflicto.