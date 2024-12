Cierra la investigación sobre Kylian Mbappé: ¿qué significa para su carrera?

La Fiscalía sueca ha decidido cerrar la investigación sobre un presunto caso de violación y agresiones sexuales en Estocolmo, vinculado al delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé. Según un comunicado emitido este jueves, la falta de pruebas ha llevado al cese de las pesquisas sobre los sucesos ocurridos el 10 de octubre de 2024. La fiscal superior Marina Chirakova, encargada de la investigación, confirmó en declaraciones recogidas por el canal BFMTV: “Durante la investigación se señaló a una persona sospechosa en dos casos de agresión sexual, pero mi valoración es que no son suficientes para continuar y, por tanto, está cerrada”. Además, aclaró que “la persona señalada no ha sido notificada de sospecha de ningún delito”. Insistió en que “no voy a confirmar quién era el sospechoso”, subrayando que, de acuerdo con la justicia de ese país, no se difunden los nombres de los investigados.

Los incidentes reportados se centraron en un hotel en el centro de Estocolmo. Aunque nunca se mencionó como acusado a Mbappé, medios locales pusieron el foco en su implicación, ya que el futbolista se encontraba en Estocolmo durante las fechas en cuestión, debido a la pausa internacional y su ausencia en la convocatoria de la selección francesa por lesión. La televisión pública y diversos medios locales informaron que estuvo en una famosa discoteca de la ciudad antes de que surgieran las acusaciones. La policía recibió un informe sobre una supuesta violación: “La policía puede haber recibido una denuncia de violación, según la cual el incidente tuvo lugar en 2024 en Estocolmo”, indicó el medio RMC Sports.

La fiscal Chirakova añadió que la investigación se cerró porque “no encontré elementos suficientes reunidos con las investigaciones, por lo que decidí detener la fase preliminar”. Comentó que Mbappé fue interrogado formalmente, pero que “sin esto, no podemos interrogarlo. Lo único que puedo decir es que no hay suficientes elementos”. A pesar de la decisión, la fiscalía subrayó que “los elementos recopilados en el caso no se han perdido”. También explicó que la presunta víctima tiene la opción de apelar la decisión solicitando una reconsideración: “Es posible, pueden pedir una reconsideración de la decisión”. Concluyó que el proceso judicial podría reabrirse si surgen nuevas pruebas: “Este es el final del caso, pero en el futuro siempre es posible reabrirlo si llegan elementos contundentes que puedan cambiar la situación”.

Por su parte, Mbappé había reaccionado a las noticias, calificándolas de fake news en su cuenta oficial de X, apuntando a una campaña mediática en su contra relacionada con deudas que tendría con el PSG. En una entrevista con Canal+, expresó su sorpresa ante las acusaciones: “Me sorprendí. Siempre me sorprendo de todos modos. Son cosas que suceden y no las ves venir. No he recibido nada, ninguna citación”. La abogada del delantero, Marie-Alix Canu-Bernard, destacó la importancia de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos: “Lo hemos visto en otras historias últimamente que han afectado a deportistas extranjeros. Gracias a las cámaras en los pasillos de los hoteles, podemos saber exactamente qué pasó o qué no pasó”, argumentó.