Gisella Gallardo confirma su salida de Sígueme y desmiente rumores sobre vacaciones

La periodista Gisella Gallardo ha confirmado su salida del programa Sígueme de TV+, desmintiendo rumores sobre su desvinculación por motivos relacionados con vacaciones. En un comunicado a través de sus redes sociales, Gallardo aclaró que su decisión de dejar el programa se debe a “temas personales”, y no a lo que se había mencionado en el programa Que te lo digo, donde se sugirió que su salida se debía a la negativa del canal a autorizar dos meses de vacaciones.

Desmentido de rumores

La periodista se sintió irritada por la información divulgada por Sergio Rojas, quien había indicado que ella era la figura que abandonaba el programa debido a la falta de autorización para sus vacaciones. En respuesta a estas afirmaciones, Gallardo expresó en su cuenta de Instagram que “en dicho programa, dijeron que el canal me había desvinculado por no aceptar una petición de vacaciones, lo cual es completamente falso”.

Motivos de su salida

Gisella Gallardo enfatizó que su decisión de dejar Sígueme fue comunicada al aire hace algunas semanas y que es una resolución que ha tomado desde hace tiempo. “El martes será el último día que iré al programa. Me voy agradecida por la oportunidad, y espero que pronto me vuelvan a ver en pantalla”, añadió la ex esposa de Mauricio Pinilla.

Contexto adicional

La comunicadora también recordó un episodio del año 2008, donde mencionó que la actual diputada había buscado a su marido durante un tiempo. Este comentario parece ser parte de un contexto más amplio en el que Gallardo ha estado involucrada en el mundo del espectáculo y el deporte, siendo conocida como “la mujer de los secretos de los futbolistas” en el programa Sígueme.