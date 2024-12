Ingrid Parra y Rafael Soto: un reencuentro que transforma su relación tras seis años

La actriz Ingrid Parra, conocida popularmente como Peka Parra, ha compartido detalles sobre su relación con el músico Rafael Soto, con quien mantuvo un romance que se extendió por dos años y medio. Tras su separación, ambos dejaron de verse durante un periodo de seis años, pero recientemente se han reencontrado y han decidido retomar su relación. En una entrevista concedida a LUN, la actriz comentó sobre este nuevo capítulo en su vida amorosa, señalando que “fue súper distinto cuando nos volvimos a ver”.

Reencuentro y madurez en la relación

Ingrid Parra explicó que su relación actual con Rafael Soto es diferente a la que tenían anteriormente. “Él me conoció sin mi hija y ahora me ve en otro plano, con otras responsabilidades, otros tiempos, y estamos viviendo una etapa muy bonita, donde ya no están esos celos sin sentido. Es todo más maduro”, afirmó.

Motivos de la separación

La actriz también abordó los motivos que llevaron a la pareja a distanciarse durante tantos años. Según Parra, “él quería privilegiar su carrera y yo quería una familia”. Esta diferencia en sus prioridades fue fundamental en su decisión de separarse.

La relación de Rafael con la hija de Ingrid

En cuanto a la relación entre Rafael y su hija, Emma, Ingrid expresó que “las relaciones abiertas no van conmigo y cuando todo eso quedó claro, conoció a Emma y fue bacán”. La actriz destacó que Rafael tiene “toda la energía que me falta a mí, entonces juegan mucho, se llevan muy bien”.

Reflexiones sobre el amor y la vida social

Ingrid Parra también reflexionó sobre su estado emocional antes de reencontrarse con Rafael. “Yo estaba en una parada de que no quería conocer a nadie. Me invitaban a salir y conocer gente y yo pensaba ‘qué lata volver a hacer el juego, ver qué tenemos en común y conversar’”, comentó. Sin embargo, al estar con Rafael, se siente “súper tranquila”.

A través de sus declaraciones, Ingrid Parra ha compartido una visión íntima de su vida personal y su relación con Rafael Soto, destacando la evolución de su vínculo y la importancia de la madurez en su nueva etapa juntos.