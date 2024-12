Antonella Ríos revela su angustiante experiencia tras sufrir clonación de tarjeta bancaria

La actriz Antonella Ríos ha enfrentado un final de año complicado, marcado por incidentes de seguridad y problemas financieros. En las últimas semanas, Ríos fue víctima de una violenta encerrona mientras se encontraba en un vehículo junto a Marcelo Barticciotto. En una entrevista con el programa Buenos Días a Todos, la actriz describió la experiencia como “súper tensa”, expresando su temor de que la situación pudiera escalar a la violencia. “Pensé que me iban a disparar o pegar, porque no estaba resultando la acción de ellos. Me asusté mucho, pensé en mis hijos, mi vida y en nosotros que no nos pasara nada”, relató Ríos, reflejando el impacto emocional que tuvo el incidente.

En un nuevo giro de los acontecimientos, Ríos reveló en el programa Que te lo digo que también ha sido víctima de un delito financiero. La actriz informó que su tarjeta bancaria fue clonada, lo que le generó una gran preocupación. Según su relato, recibió notificaciones de compras no autorizadas realizadas con su tarjeta. “Me llegó un aviso de una compra de 114 lucas, después otra por 289 lucas. Yo pensé que era alguien que después me iba a hacer que apretara un link para estafar”, explicó.

Posteriormente, Ríos recibió una llamada de su banco confirmando que efectivamente se estaban realizando compras con su tarjeta sin su consentimiento. “Yo no he ido a cajero”, enfatizó, lo que subraya la gravedad de la situación. La actriz mencionó que es necesario recurrir a la ley antifraudes y presentar una denuncia ante Carabineros. “Ahí empieza una investigación de 8 días y hasta que comprueben que esto fue así te devuelven el dinero”, añadió, describiendo el proceso que debe seguir para recuperar su dinero.

En el mismo programa, Ríos compartió una reflexión sobre su experiencia, manifestando su sorpresa y angustia. “Quedé como loca, nunca me había pasado. Vas con tu cartera y pasa alguien con un sensor y te clona. Ojo con todas las cosas”, advirtió a la audiencia. Además, mencionó la presión que siente por parte de la entidad bancaria, que le advirtió sobre las consecuencias de una posible declaración falsa: “Y el del banco te dice ‘si usted está mintiendo en su declaración, a usted la vamos a meter de patitas donde usted sabe’”, comentó, lo que resalta la seriedad del asunto.

Finalmente, Ríos concluyó su intervención con un toque de humor, sugiriendo que podría ser necesario realizar un “sahumerio” para alejar las malas energías. La situación de la actriz pone de manifiesto los riesgos de seguridad que enfrentan muchas personas en la actualidad, así como la complejidad de los procesos de recuperación tras ser víctimas de delitos financieros.