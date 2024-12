¿Qué sucederá con los premios no reclamados de ‘La Suerte en Chile’?

Un reciente sorteo de ‘La Suerte en Chile’, organizado por la Polla Chilena, ha entregado un total de $90 millones en premios, coincidiendo con el 90 aniversario de la entidad.

Detalles del sorteo

El sorteo, que se llevó a cabo pocos días antes de la Navidad, otorgó premios de $3 millones a cada uno de los 30 ganadores. Esta cantidad de dinero no fue elegida al azar, sino que representa un homenaje a los 90 años de existencia de la Polla Chilena, que se celebran en 2024. Además, se ha anunciado un último sorteo especial que se realizará el martes 31 de diciembre, destinado exclusivamente a personas que tengan 90 años de edad.

Proceso de cobro de premios

Los ganadores de los premios deben dirigirse a las oficinas de la Polla para reclamar su dinero. Es importante tener en cuenta que existe un plazo de 60 días corridos para realizar este trámite, contados a partir de la fecha del sorteo en el que se proclamó al ganador. Si un ganador no reclama su premio dentro de este período, el premio caduca y no podrá ser cobrado.

¿Qué sucede con los premios no reclamados?

Una de las inquietudes que pueden surgir es qué pasará con el dinero de los premios que no sean reclamados. Según las bases de ‘La Suerte en Chile’, la Polla Chilena aclara que “en el evento que no se cobre alguno de estos premios, (Polla) no tiene obligación alguna de efectuar nuevos sorteos con los montos de estos premios no cobrados”. Sin embargo, se especifica que para los premios de la primera etapa del concurso tradicional, que se llevó a cabo entre el 3 y el 19 de diciembre, si una persona no reclama su premio en el plazo establecido, este será entregado a la institución beneficiaria que quedó asociada al RUT del ganador que no cobró el premio.

Beneficios a instituciones

Es relevante mencionar que, además de otorgar premios monetarios a personas individuales, la Polla Chilena también ha destinado premios a diversas instituciones. Por lo tanto, los premios que no sean reclamados por los ganadores serán transferidos a las arcas de estas entidades, asegurando que el dinero tenga un impacto positivo en la comunidad.