Melina Noto comparte su primera ecografía y revela detalles sobre su embarazo y su estado de salud

La modelo Melina Noto ha compartido recientemente detalles sobre su embarazo, revelando que está esperando su primer hijo junto a Pangal Andrade. A pesar de la alegría que siente por la noticia, Noto ha admitido que no ha estado en su mejor momento. En sus redes sociales, comentó: “Me veo mejor de lo que me siento, pero en estos momentos me encantaría estar en mi cama…”.

Detalles sobre el embarazo de Melina Noto

En una serie de publicaciones, Melina Noto ha compartido su experiencia durante los primeros meses de su embarazo. A pesar de la felicidad que siente por la llegada de su bebé, ha expresado que ha tenido momentos difíciles. En una de sus publicaciones, mencionó: “Me siento pésimo”, refiriéndose a las molestias que ha experimentado.

Primera ecografía y revelación del sexo del bebé

Recientemente, Melina Noto mostró la primera ecografía de su bebé en sus historias de Instagram. En la clínica, estuvo acompañada por Pangal Andrade y el ex chico reality Austin Palao, quien ha desarrollado una amistad con Pangal tras su participación en el programa “Ganar o servir”. Antes de la ecografía, Melina comentó: “Puede que sepamos el sexo, si es que quiere mostrarse la guagüita, sino no sabemos”.

Sin embargo, tras la ecografía, Melina informó que no pudieron conocer el sexo del bebé, aunque se mostró optimista sobre la salud del pequeño. “Está hermosit@. Aún no sabemos el sexo, pero está sanit@ e inquiet@ es seguro”, expresó Melina, mostrando la ecografía y compartiendo su alegría por el desarrollo saludable de su bebé.